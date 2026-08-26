Torneo di bocce a Caucana: sport e agonismo sotto lo sguardo di due sindaci

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Torneo di bocce a Caucana: una tradizione che va avanti da anni. Il torneo, organizzato da Luca Iacono (soprannominato “a gilisa”) è stato organizzato e coordinato da Lino Giglio. Ninni Schembari, veterano del la kermesse sportiva balneare, ha svolto il ruolo di arbitro. Due sindaci, Maria Rita Schembari di Comiso e Peppe Dimartino, di Santa Croce Camerina, hanno fatto da spettatori d’eccezione dell’attesissimo torneo.

Nel singolo maschile hanno vinto Salvatore Meli (detto “Totti” che nella finale ha battuto Peppino Piccione. Nel doppio maschile la coppia Meli – Iacono ha prevalso sulla coppia Alì – Giannone. Nel doppio misto, i coniugi Luca Iacono e Veronica Incremona ha vinto in extremis contro la coppia di fidanzati Biagio Indigeno e Rachele Petriglieri.

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