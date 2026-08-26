È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
Torneo di bocce a Caucana: sport e agonismo sotto lo sguardo di due sindaci
26 Ago 2026 08:02
Torneo di bocce a Caucana: una tradizione che va avanti da anni. Il torneo, organizzato da Luca Iacono (soprannominato “a gilisa”) è stato organizzato e coordinato da Lino Giglio. Ninni Schembari, veterano del la kermesse sportiva balneare, ha svolto il ruolo di arbitro. Due sindaci, Maria Rita Schembari di Comiso e Peppe Dimartino, di Santa Croce Camerina, hanno fatto da spettatori d’eccezione dell’attesissimo torneo.
Nel singolo maschile hanno vinto Salvatore Meli (detto “Totti” che nella finale ha battuto Peppino Piccione. Nel doppio maschile la coppia Meli – Iacono ha prevalso sulla coppia Alì – Giannone. Nel doppio misto, i coniugi Luca Iacono e Veronica Incremona ha vinto in extremis contro la coppia di fidanzati Biagio Indigeno e Rachele Petriglieri.
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