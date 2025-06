A Kaucana il Vela Day: una giornata di libertà tra onde e passione per il mare

Kaucana si prepara a salpare di nuovo, nel segno della passione, dell’inclusione e della cultura marinaresca. Domenica 8 giugno il Circolo Velico Kaucana apre le sue vele al grande pubblico con il ritorno del Vela Day, evento nazionale promosso dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of Moving. Una giornata all’insegna dello sport accessibile, del divertimento consapevole e del contatto profondo con il mare.

Un battesimo di vento per tutti, dai 6 anni in su

L’iniziativa è aperta a tutti, a partire dai sei anni compiuti. I più curiosi potranno sperimentare il “battesimo della vela” a bordo di derive e windsurf, guidati dagli istruttori FIV del circolo. Le prove in mare sono totalmente gratuite: un’occasione unica per vivere il mare non solo come scenario estivo, ma come scuola di vita.

Dalla spiaggia alla cultura: un’intera giornata da vivere

Il programma è ricco e articolato. Dalle 10:30 alle 11:30, la veranda fronte mare ospiterà i laboratori didattici “In fondo al mar!” a cura del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, pensati per bambini e ragazzi. Alle 11:00, nella meeting room, spazio all’HomeExchangeDay, un focus sul turismo sostenibile e sull’esperienza dello scambio casa, raccontata in prima persona da chi la vive.

Inclusione concreta: arriva il gazebo “Easy Sea” per i bagnanti con disabilità

Alle 12:00, un momento simbolico e significativo: la consegna del gazebo Easy Sea, donato dal Rotary Club di Comiso al CVK in occasione della 19ª Rotary Cup. La struttura sarà accessibile anche a bagnanti con disabilità non iscritti al circolo, nel segno di un’ospitalità che supera ogni barriera.

Relax, gusto e benessere: mare e vela diventano stile di vita

Il pranzo, previsto alle 13:00 presso un noto ristobar, sarà il preludio a un pomeriggio all’insegna del benessere, con la ginnastica antalgica curata dal dott. Antonino Canto alle 16:30.

“Tutto gratuito, perché la vela è di tutti”

«Tutte le attività sono gratuite – sottolinea il presidente del Circolo, Nunzio Micieli – perché lo spirito della giornata è quello di avvicinare il maggior numero possibile di persone a questa disciplina. Il mare ci insegna l’equilibrio, il rispetto e il coraggio. Speriamo che il sole e il nostro splendido mare cristallino ci accolgano in questa festa. Noi ce la metteremo tutta per trasmettere l’amore per la vela. Buon vento a tutti!».

