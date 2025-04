A Ibla una suggestiva Via Crucis vivente apre la Settimana Santa

La quinta e ultima domenica di Quaresima si è tinta di spiritualità intensa e partecipazione emotiva a Ibla, dove si è tenuta, per la prima volta, una Via Crucis vivente che ha anticipato i riti solenni della Settimana Santa.

L’iniziativa, promossa dalla chiesa Madre di San Giorgio, ha preso il via da via Orfanotrofio, nei pressi di palazzo Di Quattro, con una ricostruzione scenica curata nei minimi dettagli dei momenti iniziali della Passione di Cristo. Il percorso, seguito da numerosi fedeli, ha toccato corso XXV Aprile e piazza Duomo, trasformandosi in un vero e proprio cammino spirituale condiviso nel cuore della città antica.

Il momento conclusivo si è svolto nella chiesa di Sant’Antonino, dove è stata inscenata la Crocifissione, culmine emotivo della rappresentazione. Forte il coinvolgimento del pubblico, colpito dall’intensità simbolica e dalla profondità spirituale dell’evento.

Il parroco Giuseppe Antoci ha voluto sottolineare lo spirito dell’iniziativa: “Abbiamo scelto di proporre questa rappresentazione per offrire alla cittadinanza un momento di riflessione e speranza, in un tempo in cui le tensioni e i conflitti rendono ancora più necessario il messaggio della Passione di Cristo”.

Ma non finisce qui. Sabato 12 aprile, alle 20:30, nella sala Falcone e Borsellino di Ragusa, sarà proposto un secondo momento di grande impatto: la rappresentazione della “Passione di Cristo” attraverso undici tableaux vivant, un evento carico di suggestione che si preannuncia come un’altra importante occasione di raccoglimento e partecipazione, capace di attrarre fedeli e visitatori.

© Riproduzione riservata