A Giarratana si lavora per realizzare una comunità energetica rinnovabile

A Giarratana si lavora per costruire una comunità energetica rinnovabile. E’ stato pubblicato un bando per l’assegnazione di lotti urbanizzati nella zona artigianale indirizzati alle imprese artigiane e piccola e media industria, adottato a seguito di recenti modifiche al regolamento di gestione delle aree per insediamenti produttivi.

Il bando prevede oltre alle infrastrutture per le imprese anche la possibilità di installare impianti fotovoltaici; le condizioni previste sono di particolare vantaggio per le imprese relativamente al costo dei suoli.

Inoltre, il consiglio comunale ha approvato un atto di impegno a promuovere la sostenibilità energetico-ambientale attraverso la costituzione di una comunità energetica rinnovabile e solidale.

Il comune di Giarratana a seguito del finanziamento ottenuto da parte dell’Ass. regionale all’Energia è impegnato nella formale creazione di una comunità energetica a cui possono partecipare cittadini e imprese con l’obbiettivo di ridurre i costi energetici.