A fuoco una larga fetta dell’area forestale di Chiaramonte Gulfi. In nottata era toccato ad alcuni campi a Ispica

Un vasto incendio ha colpito un’area forestale a Chiaramonte Gulfi. Secondo la versione ufficiale fornita dai Vigili del Fuoco, le fiamme si sono propagate nell’area che si estende da Piano dell’Acqua, coinvolgendo una vasta zona forestale. Le squadre della Protezione Civile (P.C.) e dei Vigili del Fuoco (VVF) sono prontamente intervenute per cercare di contenere l’incendio.

Nelle operazioni di spegnimento sono attualmente impiegati anche mezzi aerei: un Canadair e un elicottero Erickson, quest’ultimo in grado di trasportare fino a 10.000 litri di acqua. La combinazione degli sforzi a terra e dal cielo ha l’obiettivo di arginare le fiamme e proteggere sia l’ambiente naturale sia le abitazioni circostanti.

In questi giorni la provincia di Ragusa è in ginocchio a causa degli incendi che stanno devastando diverse aree. La notte scorsa fuoco anche in alcuni campi di Ispica con un’area coinvolta molto estesa che ha causato difficoltà ai soccorsi. Ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata