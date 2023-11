A Comiso una nuova scuola per l’infanzia. Consegnata ai bambini. FOTO

“Ovviamente – dichiara l’assessore Roberto Cassibba – la nostra attenzione per l’edilizia scolastica parte da lontano, dal nostro primo mandato , durante il quale è stata ristrutturata tutta la San Giovanni Bosco, anch’esso edificio per la scuola dell’infanzia, l’asilo Mazzini i cui lavori sono in corso d’opera, e la prossima realizzazione ex novo della scuola Pirandello che sarà rifatta interamente in situ e per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 8 milioni di euro grazie alla progettazione che avevamo già realizzato per tempo. Infatti per tutto ciò che è già stato realizzato, e ciò che lo sarà da qui a breve, voglio ringraziare tutti gli uffici preposti che ci hanno consentito di progettare e programmare tutti questi interventi”.