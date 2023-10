A Comiso, torneo di scacchi under 18 in memoria della professoressa Anna Romano Assenza

38 giovani si sono sfidati al torneo di scacchi under 18 organizzato dal “Circolo di Scacchi Pippo Fasino” di Comiso, con il patrocinio del Comune, in memoria della professoressa Anna Romano Assenza, socia fondatrice e presidente della Pro Loco Comiso, che è scomparsa alcuni anni fa.

I VINCITORI

Il torneo è stato vinto da Adriano Vittoria, che ha ottenuto cinque punti su cinque partite. Al secondo e terzo posto si sono classificati Giuseppe Fasino e Antonio Albani. Inoltre, sono stati premiati vincitori nelle categorie Under 10, Under 12 e Under 14: Diego Contraffatto, Alessio Vittoria e Cristian Iacono.

L’evento si è svolto presso le sale di Palazzo Labisi ed è stato reso possibile grazie all’impegno degli amici Totò Fasino e Nunzio Santini, che sono veramente appassionati del gioco degli scacchi e hanno mantenuto viva la tradizione scacchistica a Comiso.

Questo sport stimola la riflessione, la pazienza, il confronto e l’elaborazione di strategie, oltre a promuovere la socialità e l’amicizia, specialmente in occasione di tornei in cui i partecipanti si incontrano numerosi.