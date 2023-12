A Comiso, torneo di burraco per beneficenza: raccolti quasi 1200 euro

È stato organizzato un torneo di Burraco natalizio a scopo benefico dalle associazioni ASD Kasmene Burraco Comiso e A. P. S. Burraco Diana Comiso, con l’intento di sostenere cause filantropiche. Il torneo si è svolto presso la sede del Centro Diurno per Minori e ha visto la partecipazione di circa un centinaio di giocatori che si sono sfidati con spirito competitivo, ma anche con gioia e con l’obiettivo primario di aiutare chi ne ha bisogno.

RACCOLTI QUASI 1200 EURO

L’evento ha raccolto quasi 1200 euro, provenienti dalle quote di iscrizione dei partecipanti, che sono stati consegnati in seguito dagli organizzatori delle associazioni insieme a membri dei rispettivi staff dirigenziali all’assessore alle Politiche sociali e della Famiglia Salvatore Romano e alla dirigente dell’Area 7 Tina Guastella. Questi fondi saranno destinati in parte all’Associazione “Noi Con Voi Insieme Onlus”, presieduta da Daniela Vaccaro, e in parte ai Servizi sociali del Comune, finalizzati ad assistere anziani, bambini, minori e persone svantaggiate.