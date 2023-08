A Comiso la rotatoria che fa discutere

Sguardo puntato sulla viabilità a Comiso. Dibattito aperto sulla rotatoria di corso Ho Chi Min/ via Generale Girlando dove spesso, specie in alcune ore del giorno, si verificano degli intasamenti che bloccano il traffico viario, soprattutto per chi proviene da corso Ho Chi Min.

A segnalare ciò che accade e a chiedere delle modifiche è stato, a più riprese, il consigliere comunale Salvo Liuzzo, capogruppo di “Coraggio Comiso”.

Salvo Liuzzo chiede di rivedere la viabilità cittadina. “Rotatoria non a regola d’arte”

Liuzzo chiede che la giunta faccia una valutazione su ciò che accade e su ciò di cui la città ha bisogno. . Liuzzo chiede “un ragionamento bipartisan sulla viabilità cittadina, con l’obiettivo di rivederla”. Secondo Liuzzo, è necessario “un vero e proprio piano della viabilità cittadina alla luce dei cambiamenti che riguardano da vicino la città degli ultimi vent’anni. La città è in continua crescita nella nuova zona di espansione, che il vero e proprio centro, almeno dal punto di vista della viabilità veicolare, è diventato corso Ho Chi Min. Quindi, secondo noi, è necessario individuare delle soluzioni che consentano il più possibile di sfoltire e di alleggerire il traffico veicolare”.

E sulla rotatoria di corso Ho Chi Min aggiunge: “Resto della mia idea: la rotatoria andava fatta, ma evidentemente non è stata realizzata a regola d’arte. Durante le ore di punta, ad esempio, quella zona risulta essere interdetta e sarebbe stato necessario organizzarsi per garantire i parcheggi dinanzi alla banca e alla farmacia. Si creano situazioni di disagio, e che hanno anche a vedere con la sicurezza personale, che rendono necessario rivisitare l’area dei parcheggi del sito oltre a quella legata al transito. Anche altre zone, naturalmente, durante le ore di punta sono diventate pressoché impraticabili”.

Dante Di Trapani: “La rotonda di corso Ho Chi Min è corretta. Avvieremo il piano urbano del traffico”

Replica l’assessore alla Viabilità Dante Di Trapani. “La rotonda di Corso Ho Chi Min è un’opera corretta. A settembre si metterà mano al Piano del Traffico, coinvolgendo tutti. Questa amministrazione è notoriamente stata disponibile al dialogo costruttivo ed aperta ai suggerimenti di tutti i consiglieri comunali, che sono i benvenuti indipendentemente che provengano dalla maggioranza o dalla opposizione.”

Di Trapani però fa dei distinguo. “Un conto è trovare una soluzione al sovraccarico di una arteria che, negli ultimi anni, è divenuta progressivamente nevralgica oltre ogni limite. Noi ci siamo e possiamo ascoltare tutti i suggerimenti utili, nell’interesse della città. Un altro è insistere su una presunta errata esecuzione della rotonda. Non la vedo così. La rotonda di Corso Ho Chi Min è, prima di tutto, un’opera di sicurezza stradale. Ed è stata progettata e costruita come non poteva essere altrimenti. Dire che potevano essere creati altri stalli al suo interno, significa contraddire il Codice della Strada che lo vieta.”.

L’amministrazione però raccoglie l’invito alla collaborazione. Su questo e su altri temi sarà opportuno dialogare tra le varie forze politiche e trovare soluzioni condivise.

“È positivo che il consigliere Liuzzo abbia manifestato la propria disponibilità a studiare assieme un generale piano di viabilità – aggiunge Dante Di Trapani – Comiso ha da poco superato i 30.000 abitanti ed è divenuta, dunque, obbligata ad adottare il Piano Urbano del Traffico. A settembre, chiederò al presidente di convocare la terza commissione consiliare sul punto. Sarà l’occasione giusta per confrontarci, assieme ai consiglieri di maggioranza ed opposizione, sulla rivisitazione del traffico e della viabilità di numerose arterie che, negli anni, a seguito delle mutazioni del nostro territorio e del crescente numero di autoveicoli, sono divenute insufficienti a contenere il traffico cittadino, soprattutto in orari di punta. In tal senso, massimo impegno e massima disponibilità da parte dell’Amministrazione.”.