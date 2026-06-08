A Comiso fermato senza patente aggredisce la Polizia Locale: due agenti feriti

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Momenti di tensione nel centro storico di Comiso, dove un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo un controllo stradale degenerato in aggressione.

L’uomo era stato fermato dagli agenti perché alla guida di un ciclomotore privo di targa, senza copertura assicurativa e senza patente di guida. Una serie di violazioni che hanno immediatamente fatto scattare gli accertamenti di rito.

Il controllo e l’escalation di violenza

Durante le verifiche, il soggetto non è stato in grado di fornire i documenti richiesti e avrebbe improvvisamente dato in escandescenza, aggredendo due agenti in servizio: il Commissario Capo Salvatore Giardina e l’Ispettore Capo Fabrizio Pagliari.

Nel corso della colluttazione, i due operatori hanno riportato contusioni e ferite, successivamente refertate, durante le fasi di contenimento e ammanettamento del soggetto.

Arresto e provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Dopo essere stato bloccato e identificato tramite fotosegnalamento, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Al termine delle formalità di rito, è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del processo.

La solidarietà dell’amministrazione comunale

Sulla vicenda sono intervenuti il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore alla Polizia Locale Dante Di Trapani, esprimendo piena solidarietà e vicinanza agli agenti coinvolti.

L’amministrazione ha inoltre sottolineato il lavoro quotidiano svolto dalla Polizia Locale, evidenziando il senso del dovere e la professionalità dimostrati anche in situazioni di rischio per l’incolumità personale.

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