L’estate non è ancora entrata nel vivo, ma l’ASP di Ragusa ha già acceso i motori della prevenzione. Questa mattina, in piazza Igea, è stato presentato il Piano aziendale per la prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore sulla salute, uno strumento operativo destinato a tutelare soprattutto le categorie più vulnerabili durante i mesi […]
A Comiso fermato senza patente aggredisce la Polizia Locale: due agenti feriti
08 Giu 2026 12:38
Momenti di tensione nel centro storico di Comiso, dove un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo un controllo stradale degenerato in aggressione.
L’uomo era stato fermato dagli agenti perché alla guida di un ciclomotore privo di targa, senza copertura assicurativa e senza patente di guida. Una serie di violazioni che hanno immediatamente fatto scattare gli accertamenti di rito.
Il controllo e l’escalation di violenza
Durante le verifiche, il soggetto non è stato in grado di fornire i documenti richiesti e avrebbe improvvisamente dato in escandescenza, aggredendo due agenti in servizio: il Commissario Capo Salvatore Giardina e l’Ispettore Capo Fabrizio Pagliari.
Nel corso della colluttazione, i due operatori hanno riportato contusioni e ferite, successivamente refertate, durante le fasi di contenimento e ammanettamento del soggetto.
Arresto e provvedimenti dell’autorità giudiziaria
Dopo essere stato bloccato e identificato tramite fotosegnalamento, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Al termine delle formalità di rito, è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del processo.
La solidarietà dell’amministrazione comunale
Sulla vicenda sono intervenuti il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore alla Polizia Locale Dante Di Trapani, esprimendo piena solidarietà e vicinanza agli agenti coinvolti.
L’amministrazione ha inoltre sottolineato il lavoro quotidiano svolto dalla Polizia Locale, evidenziando il senso del dovere e la professionalità dimostrati anche in situazioni di rischio per l’incolumità personale.
© Riproduzione riservata