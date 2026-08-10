A Comiso al via il restauro del cimitero: 40 mila euro per restituire decoro al prospetto monumentale

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A Comiso entrano nel vivo i lavori di restauro del prospetto del cimitero comunale. La consegna dell’intervento segna l’avvio di un’opera finanziata con circa 40 mila euro ottenuti dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, che consentirà di intervenire sulla facciata senza ulteriori aggravi economici per i cittadini.

A illustrare il progetto è il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che sottolinea come il prospetto del cimitero versasse da anni in condizioni di forte degrado, soprattutto per la mancanza dell’intonaco esterno e per l’usura provocata dal tempo.

«Stiamo intervenendo con i lavori di restauro sul prospetto del cimitero comunale di Comiso, ormai da anni in pessimo stato», spiega il primo cittadino, evidenziando come il deterioramento della facciata abbia favorito anche infiltrazioni di acqua piovana, con conseguenti danni alle strutture interne.

Il recupero del prospetto e del portale d’ingresso

L’intervento non si limiterà a una semplice riqualificazione estetica. Il progetto è infatti finalizzato alla conservazione del prospetto monumentale esterno e prevede anche il restauro degli elementi lapidei che caratterizzano l’ingresso del cimitero.

Saranno interessati dai lavori il portale di ingresso, i cantonali e le lesene laterali, elementi che contribuiscono al valore architettonico della struttura. L’obiettivo è quindi duplice: fermare il progressivo deterioramento causato dagli agenti atmosferici e restituire alla struttura il decoro che merita.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta PRO.A.CO. e, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, la conclusione dell’intervento è prevista entro il 2026.

Il finanziamento regionale senza costi aggiuntivi per i cittadini

Il sindaco Schembari pone l’accento sulla provenienza delle risorse che permettono di realizzare il restauro. L’intervento, infatti, è reso possibile da un finanziamento regionale di circa 40 mila euro ottenuto dalla Soprintendenza di Ragusa.

«Grazie ad un finanziamento regionale di circa 40.000 euro che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha ottenuto – afferma il sindaco – stiamo intervenendo con i lavori di restauro sul prospetto del cimitero comunale di Comiso».

Per l’amministrazione si tratta dunque di un intervento che consente di affrontare una criticità strutturale senza aumentare i costi a carico della cittadinanza.

Il nuovo cimitero di Pedalino

Nel quadro degli interventi sul sistema cimiteriale comunale, il sindaco richiama anche la realizzazione del nuovo cimitero di Pedalino, un’opera che, secondo quanto riferito dall’amministrazione, arriva dopo decenni di attese.

«Ne abbiamo realizzato uno ex novo a Pedalino dopo 40 anni di promesse non mantenute, senza alcun aggravio economico o aumento dei costi attuali per i nostri concittadini», conclude Schembari.

Un intervento che l’amministrazione inserisce quindi in una strategia più ampia di attenzione alle strutture cimiteriali e alla loro manutenzione, con l’obiettivo di garantire servizi adeguati alla comunità.

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