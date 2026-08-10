Reparto di Chirurgia dell’ospedale di Modica alle prese con un problema tutt’altro che secondario in queste giornate di caldo intenso. L’impianto di climatizzazione non sta funzionando correttamente e nelle stanze di degenza i pazienti ricoverati stanno vivendo ore di forte disagio, con temperature elevate che rendono ancora più difficile la permanenza in ospedale. La situazione […]
Burraco per la solidarietà: il Lions porta la sedia Job sulla spiaggia di Sampieri
10 Ago 2026 08:45
Grande partecipazione, oltre quaranta le coppie che hanno raccolto l’invito del Lions club Scicli Plaga Iblea, al PataPata di Sampieri per un torneo di burraco a sfondo benefico. Con il ricavato dell’evento il sodalizio acquisterà una sedia Job da donare al Lido PataPata della borgata sciclitana. Quella dei giorni scorsi è stata la prima edizione che si prepara ad essere un appuntamento estivo dal quale non fuggire. Ad organizzare l’evento la presidente Gabriella Mirabella con l’apporto di due coniugi, Aldo e Pina, che vivono a Sampieri. Ad arbitrare il torneo Nicola Zanchi. Presenti Pina Lembo del Club Lions Ragusa Host, il Governatore Sicilia, il modicano Walter Buscema, il Presidente dell’VIII° Circoscrizione Laura Pisana, il Presidente di Zona Rosario Tumino, il presidente del Club Lions Ragusa Host Ornella Licitra.
Con la sedia Job la disabilità in spiaggia ed in mare non è più un limite.
Questa sedia da spiaggia permette di trascorrere vacanze serene ed indimenticabili anche per i portatori di disabilità. Da presidio medico, infatti, si trasforma a strumento per vivere il mare, per sentire addosso il sapore della salsedine e lo sciabordio delle onde. Non a caso il nome stesso carrozzina job è l’acronimo della gioiosa espressione napoletana “Jamme ò bagno!”, cioè “andiamo al mare!”. Ed allora libertà in spiaggia nonostante la disabilità. Ecco il dono del Lions locale grazie ad un torneo di burraco che è andato oltre l’evento sportivo amatoriale. Appuntamento alla prossima edizione.
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