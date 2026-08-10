L’Etna torna a ruggire: la cenere ferma gli arrivi a Catania

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L’Etna torna a farsi sentire e la sua attività eruttiva ha conseguenze immediate sul traffico aereo. La SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha comunicato la sospensione delle attività di volo in arrivo allo scalo etneo fino alle ore 17 di oggi, a causa della presenza di cenere vulcanica in atmosfera.

La decisione è legata all’emissione di materiale vulcanico e alla conseguente presenza di una nube che interessa il settore C1, a sud-ovest dell’Etna. Per ragioni di sicurezza sono stati quindi chiusi gli spazi aerei corrispondenti alla nube.

Aeroporto di Catania, sospesi gli arrivi

La misura riguarda, al momento, i voli in arrivo all’aeroporto di Catania. La situazione potrebbe tuttavia evolvere nelle prossime ore in relazione all’andamento dell’attività del vulcano e alla dispersione della cenere nell’atmosfera.

La SAC invita pertanto i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea.

Un invito particolarmente importante per chi ha in programma un arrivo a Catania nelle prossime ore, considerato che le restrizioni potrebbero determinare ritardi, dirottamenti o modifiche operative.

Catania, attesi nuovi aggiornamenti

La sospensione degli arrivi è prevista fino alle ore 17, ora locale, ma la situazione resta in evoluzione. La SAC ha fatto sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Per i viaggiatori la raccomandazione resta quindi quella di controllare il proprio volo prima di raggiungere lo scalo e di fare riferimento alle comunicazioni della compagnia aerea.

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