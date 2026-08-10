Voglia di fichi? Provate a cercarle sull’albero di via Ospedale a Scicli

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E chi oggi non ama mangiare qualche fico. E se poi lo si può fare sull’albero e una gran bella cosa. Al momento forse per avere i frutti è prematuro ma se non si interviene in tempi si potranno raccogliere, in altra stagione. A parte il “ricamo” giornalistico c’è poco da ironizzare sulla presenza di un albero di fichi che cresce indiscriminatamente ed in maniera rigogliosa proprio sul marciapiede di via Ospedale. E qui c’è da riflettere. I pedoni sono costretti a scendere sul marciapiede perchè accanto al marciapiede c’è una corsia in cui sostano le auto al servizio degli edifici abitativi della zona di via Ospedale.

Quindi chi è costretto a raggiungere il cimitero, l’ospedale Busacca e gli esercizi commerciali che stano aldilà del passaggio a livello sempre nella zona di via Ospedale che conduce verso la provinciale per Ragusa, Modica e Santa Croce Camerina dalla via interna, deve obbligatoriamente scendere dal marciapiede ed portarsi sulla corsia dove transitano le auto ed i mezzi anche pesanti. Forse è giunto il momento di intervenire sull’albero di fichi magari “spiantandolo” dal sito in cui si trova e ripiantarlo in un luogo più adatto, meno invasivo per il transito pedonale.

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