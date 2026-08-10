La rinascita di Bruca passa dai giovani: l’estate torna protagonista

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Stanchi ma felici. Felici per la riuscita della maratona di eventi, fra giochi, cinema, teatro e mare; felici per l’offerta presentata a villeggianti e turisti da un manipolo di giovani che hanno “ereditato” la passione dal vulcanico “presentatore” degli anni Settanta Pippo Puglisi, cui è stato dedicato il 3° Memorial, e dallo stesso Comitato Bruca da anni impegnato nella promozione di questo tratto di costa particolarmente amato per la sua spiaggia sabbiosa e per il suo mare azzurro che vira al turchese. Giochi in spiaggia fra il divertimento di adulti e ragazzi, sculture di sabbia con la regia del laboratorio artistico “Go-Art & lab.”, teatro con il vulcanico gruppo “Kunta e Kanta”.

E poi ancora Cinemare e le sue proiezioni che hanno inchiodato nella piazzetta Morana il pubblico delle grandi occasioni per serate che hanno fatto sentire meno pesante l’afa di questa estate che brucia. Parlare di manifestazione riuscita è dire poco. L’entusiasmo, ad ogni livello fra partecipanti ed organizzatori, è stato il traino per il successo che oggi inorgoglisce il gruppo di giovani accomunati dalla volontà di fare rinascere Bruca, la regina dell’estate iblea negli anni Settanta, anni che in molti ricordano con tanta nostalgia. E, si sa, i corsi storici ritornano. E stavolta sono tornati anche con l’apporto dei familiari del compianto Pippo Puglisi, il Pippo Baudo di Scicli (che il grande Pippo dello scherma non ce ne voglia). Avanti ragazzi. Alla prossima tutti a Bruca, partecipanti agli eventi, spettatori ed organizzatori. Ne vale la pena ritrovarsi per gioire e godere ma anche per promuovere la costa sciclitana.

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