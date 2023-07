A Cava d’Aliga l’ex Scogliera rischia di crollare. Per l’edificio obbligo di messa in sicurezza entro 15 giorni

Entro 15 giorni si dovrà intervenire in quell’immobile fatiscente, carente, quasi vicino al crollo e soprattutto pericoloso che rappresenta il più brutto biglietto da visita per una delle borgate che vuole vivere di turismo e che merita, vista la sua bellezza paesaggistica ed ambientale, di essere una delle mete più scelte apprezzate della costa sud-orientale della Sicilia. Il termine è stato indicato nell’ordinanza del sindaco Mario Marino dopo un sopralluogo eseguito dai tecnici comunali lo scorso 30 giugno.

Un immobile fatiscente, più un rudere che altro. Ha fatto la storia della movida cavadalgese di 50 anni fa.

Una recinzione insufficiente e carente delimita l’edificio che si trova a pochi metri dalla spiaggia della borgata sciclitana. Il Comune di Scicli, con il suo ufficio tecnico, chiede che venga installata una transennatura di tipo inamovibile, invalicabile e chiusa con opportuni pannelli, chiede pure che ai fini igienico-sanitari i pannelli vengano chiusi per evitare il libero accesso ad animali randagi e volatili e che l’area venga segnalata con idonei cartelli. Nel caso il privato, proprietario dell’immobile, non dovesse intervenire in ottemperanza all’ordinanza il Comune provvederà ad intervenire addebitandogli le spese.

Un carosello di richiami negli ultimi vent’anni. Ma il degrado continua.

L’area è stata oggetto di attenzioni già nel mese di marzo del 2001 con un’ordinanza dell’Ufficio Circondariale e marittimo di Pozzallo. L’edificio già adibito a ristorante denominato “La Scogliera”. E poi ancora nel 2010 quando con un’Ordinanza sindacale era stata disposta la messa in sicurezza, la bonifica e la chiusura delle aperture dell’immobile. Oggi esiste solo un edificio in rovina con pezzi di rete distrutta dal vento, frutto di decadimento non consono all’importanza del luogo che si affaccia sulla civettuola spiaggia di Cava d’Aliga. Troppi pericoli legati ad un possibile crollo se non si interviene in tempo.