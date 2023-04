A Casuzze inaugurata la “Farmacia del mare”

Alla presenza del sindaco di Santa Croce Camerina e di un grandissimo numero di partecipanti è stata inaugurata a Casuzze la nuova “Farmacia del mare” i cui titolari dott. Giovanni Carbone e dott.ssa Francesca Borzi hanno vinto il concorso per la terza sede della farmacia comunale. Dopo 10 anni circa la frazione santacrocese ha quindi una farmacia in piena regola diretta da due grandi professionisti che hanno svolto per molti anni il loro servizio in due famose farmacie del Comune di Ragusa riscuotendo grandi e continui elogi per la loro spiccata professionalità.

Interpellati da noi i due titolari hanno ringraziato i partecipanti alla apertura ed hanno dichiarato che continueranno, nella nuova loro farmacia, “ad aiutare le persone a star bene” anche perchè continueranno ad avere grande collaborazione con tutti i farmacisti ragusani e non. Anche noi di RagusaOggi auguriamo ai due titolari della nuova farmacia un futuro degno della loro professionalità e della loro grande umanità. Importante questa apertura perché permetterà di potenziare la presenza lungo la costa.