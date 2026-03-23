A 101 anni al seggio a Giarratana: la democrazia vista da chi l’ha attraversata tutta

A Giarratana la mattinata elettorale ha avuto un protagonista inatteso, capace di trasformare un gesto ordinario in qualcosa di profondamente significativo. Tra gli elettori in fila, infatti, si è distinto Salvatore Acquasana, 101 anni, che ha scelto di esserci ancora una volta.

Nato nel 1925, ha raggiunto il seggio e votato senza assistenza, con una lucidità e una determinazione che hanno colpito chiunque fosse presente. Nessuna scena eclatante, nessuna ricerca di attenzione: solo la naturale continuità di un’abitudine coltivata per tutta una vita. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia.

Il suo voto non è stato soltanto una preferenza espressa su una scheda, ma il segno concreto di un legame mai interrotto con la partecipazione civica. In un’epoca in cui il distacco dalla politica è sempre più diffuso, la sua presenza ha rappresentato una sorta di controcanto, discreto ma incisivo. Tra l’altro ha contribuito al risultato finale in termini di affluenza che hanno visto proprio Giarratana essere il Comune con il maggior numero di votanti tra gli aventi diritto.

Chi lo ha osservato ha colto il senso più autentico di quel momento: non si trattava di un’eccezione curiosa, ma di una testimonianza. La dimostrazione che il rapporto con la democrazia può restare vivo e coerente, attraversando decenni e cambiamenti profondi.

L’immagine che lo ritrae mentre completa il suo voto resta impressa come un messaggio semplice ma potente. Non serve alzare la voce per lasciare il segno: a volte basta esserci, anche dopo cento anni, per ricordare a tutti cosa significa davvero partecipare. Foto tratta da La Sicilia

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