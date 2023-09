Un patto anti-inflazione: Coop gruppo Radenza offre 200 prodotti a prezzi bloccati

Prezzi bloccati e calmierati per aiutare le famiglie nell’acquisto dei prodotti. E’ questa l’iniziativa della società Fdm di Salvatore Radenza, con sede a Modica, che ha una rete di 300 negozi a marchio Coop in tutta la Sicilia. E’ stato creato un patto anti-inflazione che offre un paniere di circa duecento prodotti a prezzi bloccati e calmierati con uno sconto del 10%. Questa iniziativa è stata lanciata per aiutare le famiglie a combattere l’inflazione dei prezzi e contribuire a una spesa più sostenibile.

IL PATTO ANTI-INFLAZIONE

Il patto anti-inflazione prevede che i prezzi dei prodotti selezionati rimangano fissi e scontati fino al 31 dicembre. Si tratta di un tenttivo concreto di offrire prodotti di prima necessità e beni di largo consumo a prezzi più accessibili per i consumatori. La collaborazione coinvolge sia l’industria nella fornitura di questi prodotti che i punti vendita Coop gestiti da Fdm.

“Da ottobre, per tre mesi – dice Giuseppe Spadaro, direttore generale di Fdm, a margine della convention aziendale ‘Nexus 2023 Coop Gruppo Radenza’, che si sta svolgendo al Mangia’s Pollina resort – bloccheremo i prezzi su una serie di prodotti di prima necessità e di largo consumo alimentari e non, attraverso una collaborazione di filiera che parte dall’industria, perché il cliente quando arriva nei nostri punti vendita deve poter fare una spesa sostenibile”.

Inoltre, Fdm sta lanciando una linea di prodotti chiamati “Spesotti” che saranno progettati per soddisfare le esigenze principali delle famiglie, offrendo al contempo una qualità elevata. Questi prodotti saranno offerti a prezzi convenienti, mantenendo gli standard qualitativi che contraddistinguono i prodotti a marchio Coop.