25 ottobre, allerta meteo rossa: scuole chiuse a Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Scicli, Pozzallo, Giarratana, Acate, Monterosso Almo, Ispica, Santa Croce, Noto, Caltagirone e Catania - Ragusa Oggi

25 ottobre, allerta meteo rossa: scuole chiuse a Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Scicli, Pozzallo, Giarratana, Acate, Monterosso Almo, Ispica, Santa Croce, Noto, Caltagirone e Catania

In seguito all’avviso di allerta meteo rossa previsto per questo venerdì 25 ottobre, i comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Vittoria, Comiso, Ispica, Pozzallo, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Santa Croce Camerina, Acate e Monterosso Almo e le vicine Noto, Catania e Caltagirone hanno deciso la chiusura delle scuole. Sono state già diramate le rispettive ordinanze da parte dei sindaci.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

La comunicazione social del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì

Diramata allerta meteorologica rossa, che coinvolge la nostra città: domani tutte le scuole di ogni ordine e grado di Ragusa rimarranno chiuse. Ai cittadini si raccomanda inoltre prudenza negli spostamenti, da effettuare solo se necessari.

A Ragusa chiusi anche gli asili nido comunali

Il sindaco Cassì con ordinanza n. 778 del 24 ottobre 2019 ( allegata), ha disposto per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, la chiusura, dalle ore 8 e per l’intera, delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido del Comune di Ragusa.Il provvedimento è stato deciso a seguito del bollettino SORIS 19297 prot. 58326 del 24/10/2019 relativo allo stato di allarme presente nel territorio comunale che interessa la zona F della Regione Sicilia, dovuto a rischio idrogeologico e stato di allarme per rischio idraulico, con inizio a partire dalla 0,00 alle ore 24 del 25/10/2019. Le particolari condizioni meteo avverse previste indicate nel bollettino Soris caratterizzate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento, hanno determinato quindi la decisione di mantenere chiuse per tutta la giornata di domani le scuole del Comune di Ragusa per evitare pericoli alle persone e tutelare la pubblica incolumità.

Questa, la nota del sindaco di Modica:

Domani, venerdi 25 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado in territorio modicano rimarranno chiuse. Lo ha stabilito il Sindaco dopo un consulto con i vertici della Protezione Civile che avevano appena ricevuto un preoccupante bollettino meteo che innalza il livello di allerta a “rosso”, il massimo previsto nelle scale nazionali in occasione di meteo avverso. L’ondata temporalesca che ha devastato l’Italia nord occidentale ed in particolare la Liguria si muove minacciosa verso la Sicilia ed ha assunto la pericolosissima caratteristica tipica dei fenomeni più estremi in assoluto con forti tornado. “L’allerta rossa – commenta il Sindaco – l’abbiamo ricevuta nel primo pomeriggio. Non vogliamo correre rischi o farli correre ai bambini e alle famiglie che domani si muoveranno per andare a scuola. Per tali motivi abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. Naturalmente non possiamo prevedere se effettivamente le previsioni giunte poco fa saranno rispettate in pieno ma con un allerta di questo livello non possiamo assolutamente sottovalutare il problema. Rimangono valide le indicazioni di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari e non rifugiarsi in cantine, garage o luoghi sottomessi al livello stradale”. Nel pomeriggio l’allerta meteo è stata comunicata a tutti i cittadini che nei giorni scorsi si erano registrati nel sito Alert System del Comune di Modica.

Questo l’allert del Comune di Comiso

Domani mattina tutte le scuole di ogni ordine e grado di Comiso e Pedalino rimarranno chiuse a causa di allerta meteo rossa sull’intero versante orientale dell’isola. Chiuso anche il Cimitero tranne che per il ricevimento delle salme, le strutture sportive, i parchi e la villa comunale. Sospeso anche il mercato del venerdì. ( ordinanza sindacale n.60 del 24 ottobre).

Comunicazione del Comune di Scicli

Vista l’allerta meteo rossa dichiarata per domani dal Dipartimento di Protezione civile, il sindaco di Scicli ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, venerdì 25 ottobre. Attese precipitazioni copiose.

Comunicazione del Comune di Pozzallo

A seguito dell’avviso regionale di Protezione Civile, per il rischio meteo – idrogeologico e idraulico, diramato stamane dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 19297,

SI CONSIGLIA di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e ai luoghi seminterrati e ai piani terra, garage e cantine e all’aperto in aree e strade con forte pendenza e in generale in tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante ad alto rischio di allagamenti.

Limitare l’utilizzo di mezzi di trasporto durante le precipitazioni temporalesche ed uscire dalla propria abitazione per lo stretto necessario.

Dichiarato stato di stato di allerta del Gruppo Comunale della Protezione Civile.

Il Sindaco ha emanato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 25 ottobre 2019. PER TUTTE LE EMERGENZE IL RECAPITO TELEFONICO PER LA GIORNATA DI DOMANI E’ IL SEGUENTE: 0932 1839408

La comunicazione del Comune di Noto

ALLARME METEO, DOMANI VENERDÌ’ 25 OTTOBRE A NOTO CHIUSE SCUOLE E UNIVERSITÀ

Domani venerdì 25 ottobre le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e la sede del Cumo, resteranno chiuse per precauzione considerata l’allerta rossa comunicata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e che interesserà la Sicilia Orientale. Lo ha stabilito il sindaco Corrado Bonfanti con apposita ordinanza sindacale (numero 324/s) appena firmata.

SOSPESE ATTIVITA’ ANCHE IN TUTTE LE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA

Allerta meteo: venerdì 25 ottobre lezioni sospese

A seguito della segnalazione di allerta meteo di codice rosso dalla Protezione civile, nella giornata di domani, venerdì 25 ottobre 2019, sono sospese tutte le attività didattiche (lezioni, esami, esercitazioni e altro) previste in tutte le sedi dell’Università di Catania, nelle strutture didattiche speciali di Ragusa e Siracusa e alla Scuola Superiore di Catania.

