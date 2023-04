25 aprile a Marina di Ragusa, festa con nuvolo. Immancabile le passeggiate

Il 25 aprile è una data importante per l’Italia, che celebra la Festa della Liberazione dal nazifascismo. In questa occasione, molti ragusani hanno deciso di trascorrere la giornata a Marina di Ragusa, la località balneare della provincia, per fare una passeggiata e godersi il bel tempo primaverile.

Numerose persone hanno affollato il lungomare e le strade del centro, approfittando della bella giornata per passeggiare in compagnia della famiglia e degli amici. Tuttavia, a causa delle nuvole presenti nel cielo, poche persone hanno scelto di andare in spiaggia.

Nonostante il tempo non perfetto, l’atmosfera era gioiosa e festosa, con molti negozi e ristoranti aperti per accogliere i visitatori. Sono stati molti i turisti che hanno scelto Marina di Ragusa come meta per le vacanze di Pasquetta, approfittando dell’occasione per visitare la città e gustare la cucina locale.

In generale, la presenza di molti visitatori a Marina di Ragusa in occasione del 25 aprile è un segnale positivo per la città e per il turismo locale. Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi a causa della pandemia, la voglia di riscoprire i luoghi e le bellezze della propria terra sembra essere sempre presente negli italiani. E il 25 aprile, giorno di festa e di memoria per il nostro Paese, è stata l’occasione perfetta per farlo.