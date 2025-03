“1999 THE DIARY”: il tour promozionale del romanzo di Federica Guarneri fa tappa a Ragusa

Fa tappa in città il tour promozionale di “1999 THE DIARY. Una storia d’amore”, romanzo d’esordio della scrittrice siracusana Federica Guarneri, edito da Coda di Volpe (collana Amaranto, 164 pagine, 16 euro). L’appuntamento è fissato per sabato 22 marzo alle ore 17 presso il Prima Classe, in via Ercolano, 7. A dialogare con l’autrice sarà Erika Rotella.

Un viaggio tra passato e presente

Il libro racconta la storia di Luce, una quattordicenne figlia unica di due genitori amorevoli. L’inizio del liceo segna per lei una svolta inaspettata: la sua vita tranquilla viene sconvolta dall’arrivo di un misterioso stalker telefonico. Decisa a scoprire la verità, Luce si imbatte in un vecchio diario degli anni Novanta, che la trasporta – insieme ai lettori – in un viaggio fatto di ricordi, nostalgia e segreti da svelare.

Un romanzo nato dalla nostalgia per gli anni ’90

Federica Guarneri racconta che l’idea del libro è nata grazie alla sua esperienza sui social: «Sono da sempre un’assidua frequentatrice di X (ex Twitter) e proprio lì ho trovato l’ispirazione per questo romanzo. Tre anni fa, un utente ha scritto che sarebbe stato stupendo avere più serie tv, film e libri dedicati a noi, nostalgici Millennials. Da lì è scattata la scintilla.»

Scrivendo il libro, l’autrice si è interrogata sul fascino dei mitici anni ’90: «Erano davvero così belli e indimenticabili, o sto semplicemente diventando come i miei genitori? Parlerò un domani a mia figlia delle Spice Girls come mia madre mi parlava dei Pooh?»

Amore, mistero e un tuffo nel passato

Nel romanzo si intrecciano una, forse due o addirittura tre storie d’amore, mescolando la giovinezza dei Millennials con quella della Gen Z, in un racconto che alterna presente e passato. Tra canzoni degli 883 e dei Backstreet Boys, segreti da scoprire e sentimenti da decifrare, “1999 THE DIARY” promette di essere un viaggio emozionante per chi ha vissuto l’epoca d’oro delle musicassette e per chi vuole riscoprirla.

L’evento di presentazione sarà un’occasione per approfondire il romanzo e confrontarsi con l’autrice su temi come la nostalgia, il passaggio all’età adulta e l’amore attraverso le generazioni. Appuntamento sabato 22 marzo alle ore 17 al Prima Classe, via Ercolano 7.

