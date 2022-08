17esimo memorial Giannunzio Mandarà: in programma tornei di basket dal 29 agosto

Presentato in conferenza stampa, presso l’aula del consiliare del Comune di Santa Croce Camerina, il 17° Memorial, dedicato a Giannunzio Mandarà. Due le novità di questo 17° memorial: una delegazione del “team Malta”, quindi per la prima volta vengono varcati i confini e la presentazione del libro, scritto dal papà di Giannunzio, professore Carmelo Mandarà, che sarà omaggiato ai giovani atleti “I giorni. Le Stagioni. I mesi”.

Una raccolta di poesie che racchiudono i ricordi di dello scrittore. Un ulteriore omaggio al figlio scomparso troppo presto.

“La memoria non dimentica i fatti dolorosi e non è vero che il tempo scorre, siamo noi che andiamo avanti – racconta Carmelo Mandarà ai giovani atleti presenti – Ragazzi sorridete alla vita e leggete. Leggete tanto e scrivete le vostre emozioni attraverso la scrittura creativa, perché le emozioni vanno condivise”

“Sport e promozione turistica vanno di pari passo in questo memorial e la presenza del “Team Malta” ne è la conferma – dichiara il coach Giancarlo Distefano – ma in questa tornata, non possiamo non rivolgere un pensiero a chi come Giannunzio ci ha lasciato prematuramente e che ha fatto parte della grande famiglia “Vigor”, Giovanni Rizzo. Un invito ai giovani a essere prudenti pur prendendo con leggerezza la vita. A questa amministrazione, tutta vanno i ringraziamenti della società per l’entusiasmo con cui hanno accolto questo progetto”.

“Per noi che abbiamo conosciuto Giannunzio e i suoi valori, non potevamo che essere felici di questo momento di sport e di socializzazione”, dichiara il sindaco Giuseppe Di martino.

“Nessuno muore su questa terra finchè vive nel cuore e nel ricordo di chi resta e il ricordo di Giannunzio è indelebile nella nostra memoria. E’ bello vedere l’entusiasmo sia del papà che del coach ma anche di chi ogni anno partecipa a questo torneo”. Sono le dichiarazioni dell’assessore allo sport, Davide Mandarà. In programma tornei di basket a partire dal 29 agosto