Zone a traffico limitato. Istituite a Pozzallo per vivere la movida e le passeggiate estive

L’atto di indirizzo è della giunta municipale al fine di regolamentare il traffico e comunque il movimento veicolare nel centro città. Un centro città che a Pozzallo è luogo di incontro e di vissuto quotidiano e serale in ragione del fatto che buona parte di esso, è cioè la parte centrale del centro storico, si affaccia interamente sul mare. Ed il mare in estate è il richiamo principe per le vacanze.

Nasce da queste esigenze l’istituzione della zona a traffico limitato tutti i giorni feriali e festivi dalle 21:00 alla 01:00 del giorno successivo.

Quali le zone della città destinate alle limitazioni? C’è il tratto di via Mario Rapisardi nel tratto compreso tra le vie dell’Arno e l’intersezione con la via Po, c’è quello di via Cesare Battisti dall’intersezione con la via Mazzini all’intersezione con la via Mario Rapisardi. E poi ancora la piazza Rimembranze, il corso Vittorio Veneto nel tratto compreso fra la via Giovanni Pascoli (a partire dall’intersezione con la piazza Rimembranze) e la via Armando Diaz. Un fazzoletto del centro storico delimitato all’interno delle zone che abitualmente vengono parecchio frequentate. Sarà compito del Comando di Polizia locale regolamentare la ZtL pur mantenendo la possibilità di circolazione ai mezzi di soccorso, alle auto delle forze dell’ordine, ai mezzi utilizzati per la pulizia come spazzamento e raccolta rifiuti. Autorizzati anche i residenti purchè siano possessori di un posto auto su suolo privati: questi dovranno essere muniti di un pass che rilascerà la Polizia Locale considerando il tragitto più breve per raggiungere abitazione e posto auto. I veicoli ad uso dei portatori di handicap potranno transitare per le ZtL individuate e lo stesso vale per quei mezzi autorizzati dalla Polizia Locale perchè legati alle attività di alberghi e B&B.

