Zona Artigianale di Modica: 280 imprese partecipano al bando per i lavori da 952 mila euro

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Sono state ben 280 le imprese a partecipare al bando del Comune di Modica per la riqualificazione urbanistica della Zona Artigianale di contrada Michelica. Un numero che, per l’amministrazione comunale, rappresenta un segnale concreto dell’interesse del mondo imprenditoriale verso un’area strategica per l’economia della città.

L’appalto, del valore di 952 mila euro, è stato aggiudicato tre giorni fa dopo l’apertura delle buste. Si chiude così l’iter di gara e si apre la fase che porterà alla consegna dei lavori, destinati a cambiare la qualità urbana, i servizi e l’efficienza dell’intera area artigianale.

Carpentieri: «La partecipazione delle imprese certifica la serietà dei nostri impegni»

A sottolineare il significato dell’intervento è l’assessore ai Lavori pubblici Mommo Carpentieri, che considera la massiccia partecipazione alla gara una conferma della validità del percorso avviato dall’amministrazione.

«È palese, e per noi motivo di grande soddisfazione perché certifica la serietà dei nostri impegni, l’interesse del mondo imprenditoriale che vuole partecipare ai bandi emessi dal nostro Ente», afferma Carpentieri.

Il dato delle 280 ditte che hanno presentato la propria candidatura viene letto dall’assessore come una testimonianza del forte interesse verso la Zona Artigianale di Modica e, più in generale, verso le opportunità di sviluppo del territorio.

«Come settore Lavori pubblici abbiamo puntato molto su questo bando – aggiunge Carpentieri – che dà il senso compiuto di un’accelerazione palese rispetto ad un obiettivo importante per il tessuto economico della città».

Dalla strada all’illuminazione: ecco cosa prevede il progetto

Il progetto di riqualificazione interesserà diversi aspetti della Zona Artigianale di contrada Michelica. Gli interventi comprenderanno la pulizia dell’area, la riquotatura dei pozzetti, la scarificazione e la posa del nuovo manto di usura, oltre alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Previsti anche interventi sulle aree verdi e sull’impianto di illuminazione, insieme alla realizzazione di una pergola fotovoltaica. Un insieme di opere pensato non soltanto per migliorare l’aspetto e la funzionalità dell’area, ma anche per aumentarne l’efficienza energetica.

I lavori dovranno essere completati entro otto mesi dall’avvio, nel rispetto del cronoprogramma stabilito in fase progettuale.

Una zona artigianale pronta ad accogliere altre 50 aziende

Il progetto assume un peso ancora maggiore alla luce dello sviluppo previsto nei prossimi anni. La Zona Artigianale di Modica, infatti, è destinata ad accogliere almeno altre cinquanta aziende, sulla base della graduatoria sviluppata dall’amministrazione comunale.

L’arrivo delle nuove attività potrebbe tradursi in un significativo incremento dell’occupazione, coinvolgendo centinaia di lavoratori e rafforzando ulteriormente il ruolo della zona di contrada Michelica come polo produttivo della città.

Da qui la necessità, evidenziata dall’amministrazione, di intervenire non soltanto sulle infrastrutture esistenti, ma anche sui servizi e sulla fruibilità complessiva dell’area.

Il Comune punta su servizi, sicurezza ed efficientamento energetico

La riqualificazione nasce quindi dall’esigenza di adeguare la Zona Artigianale di Modica alle nuove prospettive di crescita. Migliorare la viabilità interna, la segnaletica, l’illuminazione, le aree verdi e i servizi significa rendere l’area più funzionale per le imprese che già operano a Michelica e più attrattiva per quelle che vi si insedieranno.

Particolare attenzione viene riservata anche all’efficientamento energetico, con la presenza della pergola fotovoltaica tra gli interventi previsti dal progetto.

L’obiettivo dichiarato è dunque quello di costruire una zona artigianale capace di accompagnare la crescita delle imprese e di sostenere il tessuto produttivo modicano nei prossimi anni.

Alla consegna dei lavori anche la CNA

Una volta completati tutti gli adempimenti formali legati all’aggiudicazione, si procederà alla consegna dei lavori. In quell’occasione il Comune intende coinvolgere anche la CNA, in un’ottica di collaborazione con il mondo delle imprese.

«Inviteremo anche la CNA a testimonianza di un percorso sinergico voluto e necessario per sostenere chi fa impresa e dare ancora maggiore fruibilità, importanza e forza alla nostra zona artigianale», conclude Carpentieri.

Il cantiere da 952 mila euro rappresenta così un passaggio importante per Modica: non soltanto un intervento di manutenzione e riqualificazione urbana, ma un investimento destinato ad accompagnare l’espansione di un’area produttiva che nei prossimi anni potrebbe vedere l’insediamento di decine di nuove aziende e la creazione di nuove opportunità occupazionali.

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