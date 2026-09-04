È di Vittoria la nuova Miss Cinema Sicilia: Kimberly Martini corre verso Miss Italia 2026

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È Kimberly Martini, 18 anni, di Vittoria, una delle protagoniste siciliane in corsa verso l’Academy di Miss Italia 2026. La giovane vittoriese ha conquistato la fascia di Miss Cinema Sicilia nella finale regionale disputata a Gangi, in provincia di Palermo, uno dei borghi più belli d’Italia, guadagnandosi così l’accesso alle prefinali nazionali del concorso.

Un risultato importante per Kimberly Martini, che porta con sé non soltanto la bellezza e la determinazione necessarie per affrontare una competizione nazionale, ma anche una storia personale particolarmente originale. La diciottenne di Vittoria è infatti un’artista circense, una caratteristica che rende ancora più particolare il suo percorso nel mondo dello spettacolo e che potrebbe rappresentare un elemento distintivo nella sua esperienza a Miss Italia.

Kimberly Martini, da Vittoria alla conquista della fascia di Miss Cinema Sicilia

La finale regionale di Miss Cinema Sicilia ha visto Kimberly Martini imporsi al termine del percorso di selezioni siciliane, ottenendo una fascia che vale molto più di un titolo regionale: per la giovane vittoriese significa infatti la possibilità di continuare a inseguire il sogno di entrare nell’Academy di Miss Italia 2026.

A premiare Kimberly Martini sono stati il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore allo Spettacolo Stefano Sauro, al termine della manifestazione che ha portato nella suggestiva cornice del borgo madonita le aspiranti miss provenienti da diverse realtà dell’Isola.

Per la diciottenne di Vittoria, nel Ragusano, si apre così una nuova fase del percorso. La fascia di Miss Cinema Sicilia le ha consentito di staccare il pass per le prefinali nazionali, dove Kimberly è stata chiamata a confrontarsi con oltre 200 concorrenti provenienti dalle venti regioni italiane.

Un’artista circense tra le ragazze che sognano Miss Italia 2026

La storia di Kimberly Martini si distingue anche per il suo legame con il mondo del circo. A 18 anni, la giovane vittoriese porta alle prefinali nazionali un’esperienza artistica fuori dagli schemi, maturata in un ambiente fatto di spettacolo, disciplina, talento e capacità di stare davanti al pubblico.

Sono proprio queste caratteristiche a rendere particolarmente interessante il suo percorso nel concorso. Miss Italia 2026, infatti, non è soltanto una sfida legata all’immagine: durante le prefinali le concorrenti sono state coinvolte in prove e colloqui attraverso i quali sono emersi percorsi di studio, esperienze professionali, passioni sportive e storie personali molto diverse tra loro.

Kimberly si inserisce dunque in una generazione di giovani donne che arriva al concorso portando competenze, aspirazioni e percorsi individuali, con il palco come punto d’incontro tra esperienze profondamente differenti.

La Sicilia schiera nove concorrenti alle prefinali nazionali

La vittoriese Kimberly Martini fa parte della squadra siciliana arrivata alle prefinali nazionali di Miss Italia 2026. Insieme a lei ci sono Sofia Pecorino, 18 anni, di Gravina di Catania; Lucilla Ruffo Matricardi, 26 anni, di Gioiosa Marea; Ginevra Lo Sciuto, 18 anni, di Castelvetrano; Vanessa Ferrara, 22 anni, di Alcamo; Benedetta Pulejo, 19 anni, di Messina; Morena Platania, 20 anni, di Catania; Carola Teniglia, 18 anni, di Catania; ed Elvira Gennaro, 18 anni, nata a Capaci, che ha conquistato il titolo regionale di Miss Sport Givova Sicilia.

Per la Sicilia c’è inoltre già una concorrente certa dell’Academy: Maria Vittoria Ciulla, 20 anni, Miss Sicilia 2026, qualificata direttamente grazie alla vittoria del titolo regionale. Sarà quindi tra le 40 ragazze che proseguiranno il percorso verso la fase decisiva del concorso.

Il sogno dell’Academy passa dalle prefinali

La selezione nazionale si conclude oggi a Roma, al Palazzo dello Spettacolo, dopo tre giornate di prove e colloqui che hanno coinvolto più di 200 concorrenti. Da questo gruppo saranno selezionate 20 ragazze, che si aggiungeranno alle 20 miss regionali già qualificate di diritto.

Il risultato sarà il gruppo delle 40 concorrenti che accederanno all’Academy di Miss Italia 2026. Per Kimberly Martini, dunque, la sfida è ancora aperta: la giovane di Vittoria ha già superato il percorso regionale e conquistato la fascia di Miss Cinema Sicilia, ma ora punta a compiere il passo più importante, quello verso l’Academy.

I nomi delle 20 concorrenti selezionate dalle prefinali saranno annunciati venerdì 4 settembre, alle 11.30, durante la conferenza stampa nella Sala Tevere del Palazzo della Giunta regionale del Lazio.

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