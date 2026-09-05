Cavalli neri, Zorro e una biga da gladiatore: lo scherzo del Dj Roberto Ferrari al sindaco di Chiaramonte Gulfi

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Cavalli neri, Zorro, gladiatori e persino una biga per un ingresso trionfale in piazza. Poteva sembrare l’inizio di uno spettacolo fuori dagli schemi, invece era uno scherzo telefonico costruito alla perfezione da Roberto Ferrari. A finire nel mirino del dj è stato il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, che per alcuni minuti ha ascoltato con serietà e una buona dose di ironia le richieste sempre più improbabili della fantomatica assistente dell’artista.

Il siparietto, registrato e poi diffuso sui social da Ferrari, è diventato un curioso antipasto della decima edizione di “Zuppà”, il Carnevale estivo chiaramontano, in programma sabato 5 settembre.

La telefonata al sindaco: «Roberto vorrebbe entrare in piazza vestito da Zorro»

A contattare il primo cittadino è stata una presunta assistente di Roberto Ferrari. Il nome, però, lasciava già intuire che qualcosa non quadrava: “Caval Lina”. La voce in falsetto era quella dello stesso Ferrari, abilmente camuffata per rendere ancora più credibile lo scherzo.

La richiesta iniziale sembrava già abbastanza singolare. «Roberto vorrebbe entrare in piazza vestito da Zorro», spiega la finta assistente, chiedendo al sindaco se fosse possibile procurare un cavallo nero per l’ingresso dell’artista.

Una scena degna di un film western, ma ambientata nel cuore di Chiaramonte Gulfi.

Cutello non si lascia sorprendere e, pur mostrando disponibilità, fa immediatamente presente un dettaglio tutt’altro che secondario: portare un cavallo in piazza significherebbe affrontare una lunga serie di autorizzazioni e adempimenti. Un ostacolo burocratico che, forse, potrebbe complicare non poco un ingresso pensato per pochi minuti di spettacolo.

Dallo Zorro al gladiatore: la richiesta diventa sempre più surreale

Ma la presunta assistente non sembra intenzionata a mollare. Se il cavallo nero rischia di essere un problema, ecco arrivare un’alternativa ancora più spettacolare.

«Ci tiene moltissimo a questa entrata», insiste Caval Lina, raccontando che Ferrari avrebbe pensato anche a una scena da gladiatore, con tanto di biga. E qui la situazione diventa definitivamente surreale: per la nuova idea, naturalmente, non basterebbe un solo cavallo.

Il sindaco continua però a stare al gioco. Ascolta, ragiona, valuta le possibili soluzioni e suggerisce di confrontarsi con uno dei suoi collaboratori per capire cosa sia effettivamente realizzabile.

Nessuna scenata, nessuna perdita di pazienza. Solo una buona dose di ironia davanti a richieste che, telefonata dopo telefonata, sembrano diventare sempre più improbabili.

Lo scherzo viene svelato: Mario Cutello reagisce con simpatia

Alla fine arriva la rivelazione. Dietro la voce della misteriosa Caval Lina non c’è nessuna assistente, ma lo stesso Roberto Ferrari, che ha deciso di mettere alla prova il sindaco alla vigilia del suo arrivo a Chiaramonte Gulfi.

Lo scherzo è riuscito. Cutello ha reagito con spirito e simpatia, dimostrando di saper stare al gioco anche quando la conversazione prende una piega decisamente surreale.

La telefonata, rilanciata sui social del dj, diventa così un piccolo spettacolo nello spettacolo: un momento leggero che ha già contribuito ad accendere l’attesa per l’appuntamento di sabato.

Clicca qui per ascoltare lo scherzo telefonico: Facebook

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