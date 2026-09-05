“Matite Felici”: a Scicli la solidarietà torna sui banchi di scuola

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Una matita, un quaderno, un astuccio. Oggetti quotidiani, semplici, quasi scontati. Eppure, per un bambino che vive una situazione di difficoltà economica, possono diventare molto di più: possono significare inclusione, dignità, partecipazione. Possono permettere di entrare in classe senza sentirsi diverso dagli altri e di affrontare il nuovo anno scolastico con maggiore serenità. È da questa consapevolezza che riparte a Scicli la campagna “Matite Felici”, promossa dalla Casa delle Donne di Scicli per raccogliere materiale scolastico da destinare alle bambine e ai bambini delle famiglie che attraversano momenti di difficoltà.

A Scicli torna “Matite Felici”: la scuola deve essere un’opportunità per tutti

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: trasformare la solidarietà della comunità in un aiuto concreto per i più piccoli. Quaderni, matite, astucci e zaini possono così arrivare nelle mani di chi ne ha bisogno, contribuendo a rendere meno pesante il momento del ritorno sui banchi.

Perché la scuola, prima ancora di essere un luogo di apprendimento, è uno spazio di relazione, crescita e inclusione. E nessun bambino dovrebbe essere costretto a vivere una difficoltà economica familiare come una forma di esclusione o di diversità rispetto ai propri compagni.

È questo il cuore di “Matite Felici”, una campagna che punta non soltanto alla raccolta di materiale scolastico, ma anche a rafforzare il senso di comunità e quella rete di attenzione e solidarietà che può fare la differenza nella vita quotidiana delle famiglie più fragili.

Melania Carrubba: «La comunità c’è e si prende cura dei suoi bambini»

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Melania Carrubba, presidente della Casa delle Donne di Scicli. «Con “Matite Felici” vogliamo ricordare che nessun bambino deve sentirsi diverso o escluso per una difficoltà economica della propria famiglia», afferma Carrubba.

«Dietro ogni quaderno, ogni matita e ogni zaino che riusciamo a mettere a disposizione c’è un messaggio importante: la comunità c’è e si prende cura dei suoi bambini. La solidarietà non è soltanto un gesto individuale, ma una responsabilità collettiva».

Parole che sintetizzano lo spirito della campagna e invitano a guardare oltre il valore materiale di ciò che viene donato. Un quaderno può avere un costo contenuto, ma può assumere un valore enorme quando arriva a un bambino che altrimenti rischierebbe di iniziare l’anno scolastico con meno strumenti e meno opportunità rispetto ai propri compagni.

Il sostegno di Ergon S.p.A. alla campagna “Matite Felici”

La forza dell’iniziativa passa anche dalla collaborazione tra realtà differenti del territorio. Associazioni, cittadini e imprese sono chiamati a fare rete per costruire una risposta concreta ai bisogni delle famiglie.

In questo percorso, la Casa delle Donne di Scicli rivolge un ringraziamento particolare a Ergon S.p.A., che ha scelto di sostenere “Matite Felici”, contribuendo concretamente alla realizzazione del progetto.



Una matita contro le disuguaglianze

“Matite Felici” porta con sé un messaggio semplice ma potente: la scuola deve essere un luogo di opportunità, non di disuguaglianze. Avere il materiale necessario per seguire le lezioni, partecipare alle attività e condividere la quotidianità con i compagni non dovrebbe dipendere dalle possibilità economiche della propria famiglia.

Per questo la campagna invita cittadini, associazioni e realtà produttive a fare la propria parte, ciascuno secondo le proprie possibilità. La solidarietà, in questo caso, prende la forma concreta di uno zaino, di un astuccio, di un pacco di quaderni o di alcune matite, ma il suo significato arriva molto più lontano.

È il messaggio che nessuno viene lasciato solo. È la possibilità per un bambino di sedersi al proprio banco e sentirsi esattamente dove dovrebbe essere: insieme agli altri.

La Casa delle Donne di Scicli rinnova quindi l’invito a partecipare alla campagna “Matite Felici” e a contribuire alla raccolta di materiale scolastico destinato alle bambine e ai bambini che ne hanno bisogno.



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