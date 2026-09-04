Ragusa: tutti allo stadio per la grande sfida. Domenica bus gratuito per l’Aldo Campo

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Ragusa chiama, i tifosi rispondono. In vista della partita di domenica 6 settembre allo stadio Aldo Campo, l’amministrazione comunale lancia un appello alla città: riempire gli spalti e far sentire alla squadra tutto il calore del pubblico ragusano.

Ma per arrivare allo stadio sarà anche più semplice. In occasione della partita, infatti, sarà attivato un collegamento bus gratuito da e per l’Aldo Campo, grazie alla sinergia tra Assessorato allo Sport e Assessorato alla Mobilità e con il supporto del gestore del servizio.

Un modo concreto per agevolare gli spostamenti dei tifosi e permettere a un numero ancora maggiore di sostenitori di raggiungere lo stadio senza utilizzare l’auto.

L’appello di Cassì: “Tutti allo stadio”

A rivolgere l’invito ai ragusani è il sindaco Peppe Cassì, che sottolinea l’importanza della sfida e la necessità di sostenere la squadra dagli spalti.

L’obiettivo è trasformare l’Aldo Campo in una vera e propria bolgia, con il pubblico chiamato a fare la propria parte in una giornata particolarmente attesa.

E proprio per rendere più agevole la partecipazione, domenica sarà disponibile il servizio di trasporto pubblico gratuito.

Bus gratuito per l’Aldo Campo: gli orari

Il collegamento sarà attivo con una corsa di andata e una di ritorno.

La partenza da Piazza Libertà è fissata alle 15.30, consentendo ai tifosi di raggiungere lo stadio con largo anticipo rispetto all’inizio della partita.

Al termine dell’incontro, il bus ripartirà dall’Aldo Campo alle 19 per riportare i sostenitori in città.

Un servizio pensato per rendere più semplice la partecipazione e, allo stesso tempo, incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico in occasione di un appuntamento sportivo capace di richiamare numerosi tifosi.

Il nuovo prato dell’Aldo Campo pronto al debutto

La domenica dello stadio avrà anche un altro motivo di interesse. Prima della partita sarà infatti inaugurato il nuovo prato di gioco dell’Aldo Campo, un intervento destinato a rappresentare il primo passo di un più ampio programma di lavori per migliorare l’impianto.

A sottolinearlo è l’assessore allo Sport Simone Digrandi, che evidenzia come gli ulteriori interventi siano stati pensati anche attraverso il confronto con la società e con i tifosi.

Il nuovo terreno di gioco sarà dunque subito chiamato a superare il suo primo esame: quello di una partita importante, con l’auspicio che il nuovo manto possa accompagnare anche una giornata di festa.

Digrandi: “Speriamo che il battesimo sia fortunato”

L’inaugurazione del nuovo prato assume così un significato particolare. Non sarà infatti una semplice presentazione, ma il vero e proprio debutto del terreno di gioco davanti al pubblico.

L’auspicio dell’amministrazione è che il battesimo del nuovo prato possa coincidere con una prestazione positiva della squadra e con una giornata di sport da ricordare.

Gurrieri: “Utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti”

L’iniziativa ha anche una precisa finalità legata alla mobilità cittadina. L’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri sottolinea infatti l’importanza di diffondere sempre più l’abitudine a utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani.

La partita di domenica diventa così anche un’occasione per sperimentare un modello di mobilità più sostenibile e pratico, soprattutto in occasione di eventi che possono determinare una maggiore presenza di automobili nei pressi dello stadio.

Il servizio gratuito vuole quindi agevolare i tifosi e, contemporaneamente, promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico.

Domenica l’Aldo Campo vuole il pienone

La sfida di domenica 6 settembre non sarà soltanto una partita. Per Ragusa sarà anche l’occasione per ritrovarsi attorno alla propria squadra, inaugurare il nuovo terreno di gioco e vivere una giornata di sport con il sostegno del pubblico.

L’appello dell’amministrazione è chiaro: tutti allo stadio.

E per chi vuole esserci, raggiungere l’Aldo Campo sarà ancora più semplice: appuntamento alle 15.30 in Piazza Libertà, con il bus gratuito diretto allo stadio. Al termine della partita, alle 19, la corsa per il rientro in città.

Una domenica da vivere sugli spalti, con il nuovo prato sotto gli occhi dei tifosi e il calore di Ragusa chiamato a fare la differenza.

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