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Bus gratuito per il Koala, il servizio continua: il 5 settembre navetta da Ragusa, Ibla e Marina
04 Set 2026 17:38
Una notte al Koala senza pensieri, lasciando l’auto a casa. Prosegue anche per sabato 5 settembre 2026 il servizio di bus gratuito da e per la discoteca Koala, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Comune di Ragusa, Koala e ditta Tumino.
Un servizio pensato soprattutto per favorire una mobilità notturna più sicura, offrendo a chi vuole trascorrere la serata al Koala la possibilità di raggiungere il locale e rientrare in città senza mettersi alla guida nelle ore più delicate della notte.
La navetta collegherà Ragusa Ibla, Ragusa e Marina di Ragusa con il Koala, con una corsa di andata e una di ritorno.
Bus gratuito per il Koala: prenotazione entro le 12
Per usufruire del servizio sarà obbligatorio effettuare la prenotazione online. Il modulo dovrà essere compilato entro e non oltre le ore 12 di sabato 5 settembre 2026.
Prenota il bus gratuito per il Koala
Una volta inviato il modulo, la richiesta verrà registrata automaticamente. La conferma definitiva arriverà invece via email nel tardo pomeriggio del 5 settembre, attraverso l’indirizzo informagiovani@comune.ragusa.it.
Dopo le ore 12 non saranno accettate ulteriori prenotazioni.
Attenzione alla mail utilizzata per la registrazione
C’è un dettaglio importante per chi intende usufruire della navetta. Per ogni iscrizione dovrà essere utilizzato un solo indirizzo email, evitando di registrare la stessa persona con indirizzi differenti.
Chi avesse bisogno di modificare i propri dati potrà compilare nuovamente il modulo, ma dovrà utilizzare la stessa email inserita nella prima registrazione. Il sistema provvederà automaticamente ad aggiornare la richiesta.
In caso di rinuncia, invece, è necessario comunicare la disdetta all’indirizzo informagiovani@comune.ragusa.it. Un passaggio importante per consentire una gestione più efficace dei posti disponibili.
Da Ibla al Koala passando per Ragusa e Marina
La corsa di andata sarà unica e partirà alle 22.30 dal parcheggio della Repubblica di Ragusa Ibla.
Dieci minuti più tardi, alle 22.40, il bus farà tappa allo Scalo Merci di Ragusa, per poi proseguire verso Marina di Ragusa. Alle 23 è infatti previsto il passaggio da via Brin.
L’arrivo al Koala è fissato alle 23.10.
Un collegamento diretto che permette di intercettare tre punti strategici del territorio ragusano e accompagnare i partecipanti direttamente al locale.
Il ritorno alle 4 del mattino
Il servizio non si fermerà all’andata. Terminata la serata, sarà disponibile anche la corsa di ritorno.
Il bus partirà alle 4 dal parcheggio del Koala, per dirigersi verso Marina di Ragusa e quindi Ragusa.
La prima fermata sarà alle 4.10 in via Brin, mentre alle 4.30 è previsto il passaggio allo Scalo Merci. Ultima tappa alle 4.40 a Ragusa Ibla, nuovamente al parcheggio della Repubblica.
Anche per il rientro è prevista un’unica corsa.
Una scelta per divertirsi e tornare a casa in sicurezza
Il servizio di bus gratuito per il Koala assume così anche un valore che va oltre la semplice comodità. La possibilità di raggiungere la discoteca senza utilizzare l’auto e di avere a disposizione una navetta per il rientro rappresenta infatti un’opportunità per rendere più sicuri gli spostamenti nelle ore notturne.
L’iniziativa mette insieme istituzioni e operatori del territorio con un obiettivo preciso: favorire una mobilità alternativa all’auto privata durante le serate al Koala.
Per chi ha già programmato la serata di sabato 5 settembre, quindi, c’è una scadenza da non dimenticare: la prenotazione del bus gratuito deve essere effettuata entro le ore 12.
Dopo quella soglia, niente nuove iscrizioni. La notte al Koala può invece iniziare lasciando le chiavi dell’auto a casa e salendo sul bus.
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