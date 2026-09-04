Il caldo non dà tregua e Schifani proroga l’ordinanza: stop al lavoro sotto il sole fino al 30 settembre

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A disporre il prolungamento dei tempi dell’ordinanza sullo stresse termico è stato il presidente della Regione, Renato Schifani, che “alla luce delle temperature ancora elevate” ha disposto la proroga dell’ordinanza che inizialmente era in scadenza il 31 agosto. “Il provvedimento, che vieta il lavoro esposto al sole tra le 12,30 e le 16 nelle aree a maggior rischio in edilizia, agricoltura, cave e logistica, resterà in vigore fino al 30 settembre – spiega una comunicazione ufficiale della Regione Sicilia – con lo stesso provvedimento viene confermata anche la tutela per i rider. Restano invariate tutte le altre disposizioni, incluso il riferimento alla mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate.it”. Tutela e massimo rispetto per i lavoratori, in particolare per quelli che sono costretti a stare sotto il sole cocente per ore per garantire l’esecuzione delle attività che, per causa di forza maggiore, trovano corpo nelle zone esterne lontano dal riparo dai raggi del sole, quelli che mettono in crisi i lavoratori, giovani e meno giovani.

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