Zingaretti dice addio a Montalbano: “È un capitolo chiuso per sempre”

Dopo oltre vent’anni di successi, emozioni e milioni di telespettatori incollati allo schermo, Luca Zingaretti mette un punto definitivo alla lunga avventura del Commissario Montalbano. Lo fa con voce ferma ma carica di emozione, durante il suo intervento al Taormina Film Fest, davanti a un pubblico che ancora lo identifica con il volto iconico del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri.

“Sarebbe troppo triste rifare ciò che abbiamo fatto per vent’anni senza di loro. Per me è un capitolo chiuso”, ha dichiarato l’attore all’AGI, riferendosi agli storici collaboratori e amici scomparsi negli ultimi anni, tra cui lo stesso Camilleri, il regista Alberto Sironi e il produttore Carlo Degli Esposti.

Un’affermazione che chiude ogni speranza per i fan degli ultimi romanzi inediti di Montalbano: Zingaretti non tornerà più a vestire i panni del commissario. Né spin-off, né revival, né addii forzati: la sua è una scelta artistica, ma anche profondamente umana. “Non tornavo in Sicilia dal 2019”, racconta, “a parte una breve apparizione per lo speciale di Angela su Camilleri. L’ho evitato volutamente: sarebbe stato troppo doloroso”.

