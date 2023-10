Zaini troppo pesanti per andare a scuola, a Ragusa è protesta

Il comitato spontaneo di volontariato ibleo ha inviato una nota al dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, al servizio di Medicina scolastica dell’ASL 7 e al sindaco di Ragusa per sottolineare la preoccupazione riguardo all’eccessivo peso degli zaini degli studenti delle scuole dell’obbligo. Nel documento, il comitato fa notare che molti genitori hanno segnalato un carico eccessivo di libri e materiale scolastico nei zaini dei loro figli, il che contravviene alle raccomandazioni del Consiglio Superiore di Sanità del 1999.

COSA PREVEDONO LE RACCOMANDAZIONI

Le raccomandazioni stabiliscono che il peso dello zaino non dovrebbe superare il 10-15% del peso corporeo del ragazzo. Ad esempio, per uno studente di 20 chili, il peso dello zaino non dovrebbe superare i 3 chili. Tuttavia, dai controlli effettuati dai genitori, è emerso che il peso degli zaini varia da 5-8 kg per gli studenti delle scuole elementari a 12-15 kg per quelli delle scuole medie, superando di gran lunga questi limiti consigliati.

Il comitato ritiene che il peso eccessivo degli zaini possa comportare disagi fisici, influenzare la postura, l’equilibrio e la camminata degli studenti, oltre a poter causare incidenti durante il tragitto casa-scuola e viceversa, specialmente sulle scale degli edifici scolastici.

Il comitato ha quindi chiesto alle autorità competenti di impartire disposizioni alle direzioni delle scuole dell’obbligo per garantire una gestione adeguata del peso degli zaini, in conformità alle raccomandazioni ministeriali, al fine di tutelare la salute dei ragazzi.