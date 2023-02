XCO di Modica: ancora poco tempo per le iscrizioni

Lavori in corso per la terza edizione dell’XCO Città di Modica Cyclò, appuntamento centrale per la stagione siciliana del cross country. La gara non solo fa parte della Coppa Sicilia, ma essendo Top Class richiamerà a Modica tutte le principali società dell’Isola e si prevede un’affluenza record sul percorso disegnato dalla Revolution Bike dell’infaticabile Fabio Savarino. Parlare di percorso è però forse riduttivo, perché saranno ben 3 i tracciati a disposizione degli iscritti.



Il primo, riservato ai master, misura 4 km, molto veloce e divertente e con poche difficoltà tecniche per venire incontro alle esigenze di ogni forma di preparazione fisica; il secondo, per esordienti e allievi, ha tratti più impegnativi e misura nel complesso 3 km; il terzo, che sarà teatro delle sfide per le categorie assolute, è di 5 km e presenterà tutte le caratteristiche ideali per creare selezione e esaltare le qualità dei campioni presenti. Teatro delle gare l’Area Attrezzata Mangiagesso, aperta già al sabato per le ricognizioni dei tracciati.



Il programma prevede la prima partenza alle 9:00 per le categorie amatoriali, a seguire le altre ad altri orari. A fine gara premi per i primi 3 classificati di ogni categoria. Previsti tutti i servizi pre e post gara, dal lavaggio bici allo spazio attrezzato per i mezzi dei team. Ancora aperte le iscrizioni, al costo di 20 euro ma bisogna procedere obbligatoriamente entro venerdì sera. Ricordiamo che lo scorso anno la vittoria nelle categorie Open andò ad Andrea Privitera (Special Bikers Elios Team) e Federica Occhipinti (Abiomed-Bike Co.Ragusa).

Per informazioni: Asd Revolution Bike, tel. 335.7809548, segreteria.revolutionbike@gmail.com