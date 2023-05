Wizz Air vola da Comiso. Nuove rotte per Milano Malpensa e per l’Albania

Nuove rotte dall’aeroporto di Comiso per Milano Malpensa e per l’Albania.

Wizz Air, la terza compagnia aerea italiana ha raggiunto un accordo con la Sac, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso.

Le nuove rotte saranno previste sia nello scalo del Pio la Torre che al Vincenzo bellini di Catania. Da Catania sono state programmate due rotte tedesche (Amburgo e Francoforte), una francese (Parigi), una belga (Bruxelles Charleroi) e una in Egitto, con l’ambita meta turistica di Sharm El Sheikh.

L’accordo ha riguardato anche Comiso che vede tornare la rotta per Milano Malpensa, venuta meno dal 5 maggio quanto Ryanair aveva abbandonato Comiso a causa di mancati accordi sugli incentivi richiesti dalla compagnia aerea irlandese, leader del low cost.

I voli per Milano Malpensa saranno attivati a partire dal 24 giugno, tre volte la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) e si inizierà con una tariffa di appena 14,99 euro.

Si volerà anche per l’Albania, con una rotta su Tirana al costo di 24,99 euro, tre volte la settimana (martedì, giovedì e sabato). Il volo per Tirana potrebbe essere utilizzato per turismo (l’Albania è una meta richiesta, pur se marginale) ma anche dai tanti immigrati albanesi che da decenni vivono e lavorano in Sicilia.

Con cinque rotte da Catania e due da Comiso Wizz Air programma di poter far viaggiare circa 800.000 passeggeri l’anno.

I biglietti sono già disponibili

“Sappiamo quanto sia importante per i siciliani rimanere in contatto con il resto d’Italia e oltre – ha detto il presidente di Wizz Air, Robert Carey – e siamo felici di aiutare tutti i passeggeri siciliani, ma soprattutto quelli colpiti dalle cancellazioni di Ryanair nella regione quest’inverno”. La presidente di Sac, Giovanna Candura e l’amministratore delegato, Nico Torrisi hanno sottolineato l’importanza della presenza di Wizz Air a Comiso, della decisione di “puntare anche sul nostro aeroporto ragusano per collegare la Sicilia orientale con Tirana, a dimostrazione dell’attrattività del nostro territorio e delle sue bellezze. La capitale dell’Albania è una meta molto richiesta e darà la possibilità non solo ai siciliani di poter raggiungere ancora più facilmente l’Europa orientale ma anche a molti più turisti di arrivare comodamente in Sicilia. L’aumento delle destinazioni e delle frequenze di alcune rotte molto richieste testimoniano infine la volontà di Wizz Air di garantire ai siciliani una sempre maggiore mobilità”.

La notizia dell’arrivo di Wizz Air a Comiso arriva all’indomani della presentazione delle nuove rotte su Comiso operate da Aeroitalia, che volerà per Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino e Bologna – Forlì.

Aeroitalia prima e Wizz Air ora vanno a supplire al vuoto lasciato da Ryanair che aveva lasciato Comiso. Per dieci giorni, fino al prossimo 15 maggio, quando cominceranno i voli di Aeroitalia, l’aeroporto di Comiso non ha voli di linea e operano solo alcuni voli charter.

La conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte ha offerto anche lo spunto per alcune riflessioni sul futuro dell’aeroporto di Comiso, che da undici mesi è passato alla gestione diretta della Sac, dopo l’incorporazione della Soaco, che era stata la prima società di gestione dell’aeroporto di Comiso. Polemiche sul ruolo di Ryanair, ma anche interrogativi pressanti sull’impegno reale della Sac su Comiso. Torrisi ha assicurato l’impegno di Sac su un aeroporto definito “strategico” ma ha anche auspicato un maggiore impegno del territorio per sostenere l’aeroporto, suggerendo l’utilizzo di una parte minima ella tassa di soggiorno (anche solo 50 centesimi) per gli incentivi per le compagnie aeree come avviene in altri territori. Ha anche auspicato che si ponga mano ai nuovi assi viari, con la nuova Ragusa – Catania che collegherebbe agevolmente due città importanti dell’est siciliano. Ha anche delineato il quadro complessivo dell’impegno politico in Sicilia che in questo momento ha sostenuto l’aeroporto di Trapani, con la società di gestione che vede l’impegno diretto della regione siciliana.