Whoopi Goldberg, attrice di Sister Act, a Noto e Siracusa

Tour siracusano e netino per la celebre attrice americana Whoopi Goldberg, arrivata nella Sicilia orientale per le riprese del film “Leopardi & Co”. La sua presenza nelle storiche strade di Ortigia ha creato un’atmosfera emozionante per la comunità locale, che ha avuto l’opportunità di interagire con lei, ottenere autografi e scattare selfie.

WHOOPI GOLDBERG E LE RIPRESE DEL FILM “LEOPARDI & CO”

Goldberg, celebre per i suoi successi cinematografici come “Ghost-Fantasma” e “Sister Act”, ha dimostrato una generosa disponibilità nel dedicare tempo ai suoi fan durante la permanenza a Siracusa. Il suo coinvolgimento ha aggiunto un tocco speciale alla città, alimentando l’entusiasmo dei residenti e dei visitatori.

Il film “Leopardi & Co”, diretto da Federica Biondi e ambientato nella città natale del poeta Giacomo Leopardi, vede Goldberg recitare accanto a un cast di talenti come Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Paolo Calabresi e Paolo Camilli. La storia d’amore narrata nel film sembra offrire un contesto affascinante per il suo coinvolgimento e la sua performance.