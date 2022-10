WhatsApp è tornato a funzionare: down di quasi due ore

La popolare piattaforma di messaggistica WhatsApp questa mattina è stata down per quasi due ore, dalle 9 fino a poco prima delle 11, subendo una massiccia interruzione, che ha colpito decine di milioni di utenti, secondo siti specializzati di monitoraggio della piattaforma.

Come confermato dal portale dei disservizi hitech downdetector.com, il problema si è verificato attorno alle 09:00. Attorno alle 10:45 la situazione sembrerebbe in corso di normalizzazione, con il funzionamento dell’app ripristinata per praticamente tutta l’utenza. Non sono ancora chiare le motivazioni del disservizio. Instagram e Facebook, anche loro parte dei servizi offerti da Meta, hanno continuato invece a funzionare normalmente.