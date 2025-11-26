Weekend da incorniciare per il Calabrese Fighting Team Modica: debutti vincenti tra pugilato e kickboxing

Il Calabrese Fighting Team Modica chiude un weekend intenso e ricco di soddisfazioni, confermando l’ottimo lavoro svolto da Valeria Calabrese e dal suo staff nella crescita dei giovani talenti degli sport da combattimento. Tra pugilato olimpico e kickboxing, il team modicano ha collezionato debutti promettenti, medaglie e prestazioni che aprono scenari incoraggianti per il futuro della Contea.

Pugilato olimpico: esordio vincente per Orazio Fidone

Nel pugilato, l’attenzione era puntata sull’esordio agonistico di Orazio Fidone, categoria Under 17 – 66 kg. Il giovane atleta modicano non ha deluso le aspettative: con determinazione e tecnica è riuscito a superare il pari peso catanese Bectran, centrando una prima vittoria che lascia ben sperare per il suo percorso nel ring olimpico.

Kickboxing: tre argenti e due ori nella tappa Fight 1 di Vittoria

Ottime prestazioni anche nella prima tappa Fight 1, tenutasi a Vittoria, dove diversi atleti del team hanno fatto il loro esordio nelle competizioni ufficiali: Marco Spadaro – Medaglia d’argento (categoria Junior), Giacomo Manilla – Medaglia d’argento (categoria Junior), Mattia Pulino – Medaglia d’argento (categoria Fightcode 65 kg).

Non sono mancati i successi anche tra i veterani del club: Francesco Girasa, oro nei 65 kg e Ahmed Mohamed, oro nei 70 kg.

Prestazioni solide, maturità tecnica e grande concentrazione hanno permesso agli atleti modicani di farsi valere in un contesto competitivo molto alto.

Un team in crescita continua

La coach Valeria Calabrese ha sottolineato la qualità delle performance dei suoi atleti, evidenziando la padronanza tecnica di Fidone, il carattere dei più giovani e la conferma del valore dei veterani. Un weekend che dimostra come il Calabrese Fighting Team Modica stia formando una nuova generazione di combattenti determinati e preparati, pronti a puntare a traguardi sempre più ambiziosi.

