Vuoi diventare Ambasciatore di Ragusa? Ecco come rappresentare la città nel mondo

Ragusa vuole farsi conoscere oltre i confini locali, portando con sé i sapori, l’arte e l’identità che la rendono unica. Per farlo, il Comune ha istituito una nuova figura destinata a diventare un simbolo di eccellenza e appartenenza: gli “Ambasciatori della cultura e dell’enogastronomia nel mondo”.

Un progetto che parla al futuro

L’idea alla base del progetto è chiara: creare una rete di ambasciatori che possano rappresentare Ragusa e le sue peculiarità in diversi contesti globali. Turismo, cultura, industria, commercio ed enogastronomia sono solo alcune delle aree in cui la città intende accendere i riflettori, puntando su figure di spicco che abbiano già dimostrato un legame forte con il territorio e un impatto significativo nella propria sfera professionale. Questa rete di ambasciatori si rivolge a professionisti di ogni settore: dall’impresa alla ricerca, dallo sport alla cultura, fino al mondo accademico e dello spettacolo. Un mosaico di talenti che avrà il compito di raccontare Ragusa in tutte le sue sfumature, promuovendo la sua identità storica e contemporanea nei circuiti internazionali.

Come diventare Ambasciatore di Ragusa

L’assegnazione del titolo segue un iter chiaro: il riconoscimento viene attribuito in ordine cronologico a coloro che accettano la nomina e il loro nome sarà registrato ufficialmente presso il Settore dello Sviluppo Economico del Comune. Chiunque voglia proporre una candidatura – cittadini, enti, associazioni o istituzioni – può farlo inviando una richiesta tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it. Sarà necessario includere una biografia del candidato, le motivazioni della proposta e altre informazioni utili alla valutazione. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

Un riconoscimento senza confini

Il titolo di Ambasciatore viene conferito ufficialmente dal sindaco pro tempore o da un suo delegato, durante una cerimonia che sancisce simbolicamente il legame tra il premiato e la città. Anche se il ruolo non prevede compensi economici, il Comune si impegna a coinvolgere gli Ambasciatori in eventi e celebrazioni istituzionali, trasformandoli in veri e propri volti di Ragusa nel mondo. Un’iniziativa che guarda lontano, puntando sulle persone che hanno fatto di Ragusa un pezzo del proprio percorso di vita e professionale. Perché la cultura e l’enogastronomia non conoscono confini, ma hanno bisogno di ambasciatori pronti a raccontarle con orgoglio.

