Volley Serie A3: l’Avimecc Modica pronta a sfidare Gaia Energy Napoli

Archiviato il turno di riposo della seconda giornata del girone di ritorno, l’Avimecc Modica si prepara a tornare sul parquet del PalaRizza per affrontare la Gaia Energy Napoli. Il match, in programma domenica alle ore 16, vedrà due squadre in ascesa, determinate a migliorare la propria posizione in classifica.

La situazione delle squadre

La Gaia Energy Napoli arriva carica di entusiasmo dopo il netto successo in tre set contro Sabaudia e con il rinforzo del nuovo tecnico Angeloni e del giocatore francese Darmois.

L’Avimecc Modica dopo il turno di riposo e la precedente sconfitta contro Reggio Calabria, è pronta a tornare in campo con determinazione per risalire in classifica e puntare ai playoff.

Le dichiarazioni di coach Enzo Distefano

“Abbiamo sfruttato il turno di riposo per recuperare energie e preparare con attenzione questa sfida. Napoli arriva rinvigorita, ma noi dobbiamo concentrarci sul nostro gioco. A Reggio Calabria abbiamo lasciato qualcosa di troppo, ma ora dobbiamo essere più cinici e credere nei nostri mezzi. Il girone di ritorno sarà ancora più combattuto, e ogni punto sarà fondamentale per il nostro obiettivo playoff. Mi aspetto un PalaRizza pieno, il supporto dei tifosi sarà cruciale per noi”.

La crescita del gruppo secondo Gianmarco Italia

Tra i protagonisti più determinati, lo schiacciatore Gianmarco Italia sottolinea: “Vogliamo riscattarci dopo Reggio Calabria. La partita contro Napoli sarà fondamentale per mantenere il vantaggio in classifica e avvicinarci alle prime posizioni. Come gruppo siamo cresciuti tanto, sia tecnicamente che come squadra. Personalmente, continuo a lavorare per realizzare il mio sogno: giocare in nazionale”.

Appuntamento al PalaRizza

La sfida di domenica si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. I tifosi biancoazzurri sono chiamati a sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione. Fischio d’inizio alle ore 16!

© Riproduzione riservata