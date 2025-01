Volley Modica: weekend intenso per le formazioni giovanili

Le squadre giovanili della Volley Modica, impegnate nei campionati di Serie C e Prima Divisione, hanno vissuto un fine settimana ricco di sfide ed emozioni.

Under 17 e Under 19 in azione

La formazione Under 17 ha osservato un turno di riposo nel weekend, ma tornerà in campo domani con una trasferta impegnativa a Siracusa.

L’Under 19, invece, continua il suo cammino vincente, superando i pari età del Free Volley Vittoria in tre set. Un’altra prova convincente per questi giovani talenti che mantengono alta la bandiera del vivaio modicano.

Prima divisione: esordio vincente al tiebreak

Grande entusiasmo per la formazione di Prima Divisione, composta interamente da ragazzi Under 18, che domenica mattina ha esordito con una vittoria al tiebreak contro il Siracusa.

In un’atmosfera carica di emozioni e con una buona presenza di pubblico nonostante il maltempo, i biancoazzurri hanno lottato con determinazione, portando a casa un successo meritato.

L’allenatrice Francesca Giucastro, figura di riferimento per i giovani atleti, sta trasmettendo non solo competenze tecniche, ma anche i valori autentici dello sport. “La vittoria è il risultato del duro lavoro in palestra e dei sacrifici di questi ragazzi. Siamo sulla strada giusta,” ha dichiarato Giucastro.

Serie C: una crescita costante nonostante la sconfitta

L’unica nota dolente del weekend arriva dalla squadra di Serie C, battuta sabato pomeriggio al “Geodetico” dall’Agira Volley.

Nonostante il risultato negativo, la formazione, composta prevalentemente da giovani Under 17 e 19, ha mostrato segnali di crescita importanti. L’obiettivo principale rimane quello di accumulare esperienza e favorire lo sviluppo tecnico e umano dei ragazzi, lasciando in secondo piano il risultato immediato.

Il coach Ciccio Italia ha elogiato l’impegno dei suoi giocatori: “Il nostro focus è sulla crescita e sull’esperienza. I risultati arriveranno, ma intanto vedo progressi importanti a ogni partita.”

© Riproduzione riservata