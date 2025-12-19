Volley Modica, ultima trasferta dell’anno a Napoli

Ultima trasferta del 2025 per l’Avimec Modica, pronta a scendere in campo domenica pomeriggio alle 16 al “PalaSiani” di Napoli contro la Gaia Energy, nel match valido per l’ultima giornata del girone di andata del girone Blu del campionato di Serie A3 di pallavolo.

I biancoazzurri guidati da coach Enzo Distefano arrivano all’appuntamento forti della convincente vittoria ottenuta domenica scorsa al “PalaRizza” contro Terni, una prestazione solida che ha restituito fiducia, consapevolezza e soprattutto punti importanti in classifica. L’obiettivo ora è dare continuità, anche se il compito si annuncia tutt’altro che semplice.

Napoli, nonostante l’attuale posizione in graduatoria, resta una squadra di valore, costruita per obiettivi diversi e capace di esprimersi al meglio davanti al proprio pubblico. Il “PalaSiani” è da sempre un campo difficile, caldo e trascinante, un vero fortino per i partenopei.

«Conosciamo bene Napoli e sappiamo quanto sia complicato giocare al PalaSiani – spiega coach Distefano – è un palazzetto dove loro riescono a dare qualcosa in più. Noi però arriviamo da una vittoria importante, frutto di settimane di lavoro e di analisi anche oltre l’aspetto tecnico. Andremo a Napoli con un atteggiamento diverso, più affamati e con la voglia di provarci».

Il tecnico biancoazzurro ricorda anche il tabù esterno contro i campani: «In passato qui siamo sempre usciti sconfitti, pur giocando spesso buone partite. Può essere uno stimolo ulteriore per regalare a noi stessi, alla società e ai nostri tifosi un Natale con qualche punto in più in classifica. Sarebbe un bel segnale prima della sosta».

Dopo la gara di Napoli, infatti, il campionato osserverà la pausa natalizia, prima di riprendere il 4 gennaio al “PalaRizza” con la sfida contro Campobasso.

Tra i protagonisti della crescita recente dell’Avimec Modica c’è anche Fabrizio Garofolo, centrale che si è fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. «Contro Terni sapevamo di dover fare una grande prestazione – racconta – venivamo da una sconfitta che ci aveva lasciato amaro in bocca. Abbiamo risposto nel modo giusto e ora dobbiamo dare continuità».

Garofolo non sottovaluta l’impegno contro la Gaia Energy: «La classifica di Napoli non rispecchia il valore reale della squadra. È un campo difficile, con tifosi molto caldi, ma se restiamo concentrati e giochiamo come sappiamo, possiamo dire la nostra. Sarebbe bellissimo chiudere l’anno con una vittoria da tre punti».

