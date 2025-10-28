Volley Modica, testa al debutto casalingo: domenica arriva il Galatone dell’ex Padura Diaz

Dopo due giorni di meritato riposo, la Avimec Modica Volley è tornata in palestra per preparare al meglio l’atteso esordio casalingo di domenica prossima al PalaRizza, dove i biancoazzurri affronteranno il Green Volley Galatone dell’ex Willy Padura Diaz.

Nonostante la sconfitta al tie-break contro Campobasso, in casa modicana prevale la fiducia. La squadra guidata da coach Enzo Distefano ha infatti dimostrato solidità e gioco organizzato per lunghi tratti del match, lasciando intravedere ottimi margini di crescita.

Distefano: “Non facciamo drammi, guardiamo avanti”

“Torniamo da Campobasso leccandoci le ferite – spiega coach Distefano –. È stato un peccato, perché la partita si era messa come volevamo: i ragazzi hanno interpretato perfettamente il piano gara. Nei primi due set siamo stati più concreti in fase break, con Buzzi protagonista a muro, Putini lucido nelle scelte e Lugli in grande forma con un 53% di efficienza in attacco.”

La gara è poi cambiata a causa di alcuni imprevisti: “Dal terzo set in poi abbiamo perso equilibrio per l’infortunio di Lugli, che ci ha costretti a riorganizzarci. Nonostante questo abbiamo lottato fino in fondo, ma Campobasso ha saputo trovare le contromisure grazie all’ingresso di Del Fra, che ha reso meno leggibile il loro gioco.”

Obiettivo: un PalaRizza pieno e una prova di carattere

Archiviata la trasferta molisana, l’attenzione si sposta subito al match di domenica contro Galatone, che segnerà il ritorno della squadra davanti al proprio pubblico.

“Non possiamo fare una tragedia di questa sconfitta – continua il tecnico –. Prendiamoci il punto conquistato e pensiamo subito al prossimo impegno. Galatone è una neopromossa con ottime individualità e con un giocatore come Padura Diaz, che conosciamo bene e che può fare la differenza. Noi però vogliamo partire con il piede giusto davanti ai nostri tifosi.”

© Riproduzione riservata