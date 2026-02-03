Volley Modica, testa a Lecce: ripresa la preparazione in vista della sfida con Aurispa DFV

Riprende oggi, con la consueta seduta mattutina in sala pesi, la preparazione atletica dell’Avimec Modica, che archivia la sconfitta casalinga contro Castellana Grotte e si proietta con determinazione verso la difficile trasferta pugliese sul campo della Aurispa DFV Lecce.

Nonostante il ko maturato domenica scorsa al “PalaRizza”, in casa biancoazzurra non mancano i segnali positivi. Su tutti il traguardo personale raggiunto da Leonardo Lugli, che ha superato quota 2000 punti in Serie A3, confermandosi uno dei riferimenti offensivi del campionato. Un risultato importante che, pur arrivato in una giornata amara per il risultato finale, certifica la crescita e la continuità del centrale modenese.

Coach Enzo Distefano e il suo staff, al netto della seconda sconfitta consecutiva, hanno raccolto indicazioni incoraggianti dall’intero roster, soprattutto in termini di atteggiamento e risposta mentale nei momenti più delicati del match. Dopo un’attenta analisi della gara con Castellana, la squadra ha già spostato il focus sulla prossima sfida.

A Lecce, Garofolo e compagni troveranno un’avversaria in fiducia, reduce dalla netta vittoria esterna sul campo di Terni, risultato che ha permesso alla formazione salentina di agganciare il quinto posto in classifica. Un test impegnativo, dunque, che l’Avimec Modica affronterà con l’obiettivo di correggere gli errori visti al PalaRizza e di esprimere al meglio il proprio potenziale.

In casa modicana la fiducia nel gruppo resta alta. Il sestetto biancoazzurro lavorerà con intensità e concentrazione fino a venerdì, curando ogni dettaglio tecnico, fisico e tattico, per farsi trovare pronto a una sfida delicata che può rappresentare un crocevia importante della stagione.

