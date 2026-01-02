Volley Modica, subito big match al PalaRizza: arriva Campobasso per aprire il 2026

Dopo una settimana di sosta, riprende il campionato di Serie A3 di pallavolo e per l’Avimec Modica l’avvio del girone di ritorno è subito di quelli che contano. Domenica pomeriggio alle 16, tra le mura amiche del PalaRizza, i biancoazzurri allenati da Enzo Distefano affronteranno la EnergyTime Campobasso, attuale terza forza del girone Blu e fresca di qualificazione alla fase finale di Coppa Italia.

Un match dal sapore di alta classifica per il sestetto capitanato da Stefano Chillemi, chiamato a confermare il buon momento di forma dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Terni e Napoli.

Distefano: “In casa venderemo cara la pelle”

La squadra del presidente Vanni Iacono vuole iniziare nel migliore dei modi il 2026, ben consapevole che per superare il roster molisano guidato dall’ex Peppe Bua servirà la migliore versione dell’Avimec.

“Campobasso è forse la squadra rivelazione del nostro girone – spiega coach Enzo Distefano – nel girone di andata ha viaggiato con il vento in poppa e la classifica lo dimostra. Noi, però, giochiamo in casa e venderemo cara la pelle, anche per riscattare la sconfitta al tie-break dell’andata, quando avanti di due set ci siamo fatti rimontare”.

Il tecnico ragusano sottolinea la crescita del gruppo: “Le due vittorie di fine girone ci hanno dato morale, fiducia e consapevolezza. Ora stiamo costruendo la nostra identità, sappiamo chi siamo e cosa possiamo fare. Sarà una battaglia sportiva che premierà chi giocherà meglio”.

Squadra ricaricata dopo la sosta

Cinque giorni di riposo hanno giovato al gruppo: “Ho trovato la squadra più serena – continua Distefano – i ragazzi avevano bisogno di staccare la spina e al rientro li ho visti carichi e pronti. Il girone di ritorno sarà insidioso e ricco di impegni, dovremo conquistare punti importanti per la classifica finale”.

Poi l’appello ai tifosi: “Ora più che mai abbiamo bisogno del nostro pubblico. È la prima partita del 2026 e sarebbe bellissimo vedere il PalaRizza pieno, sentendo tutto il calore di giocare in casa”.

Lugli: “Continuità e massimo impegno”

Tra i più motivati nel gruppo biancoazzurro c’è senza dubbio Leonardo Lugli, pronto a dare il proprio contributo: “Vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato, con lo stesso atteggiamento che ci ha aiutato tanto, soprattutto nella vittoria di Napoli. Stiamo lavorando per limare ciò che non ha funzionato nel girone di andata”.

L’opposto sottolinea l’importanza della continuità: “Le qualità individuali e di squadra ci sono, dobbiamo solo essere più costanti. A Napoli, pur giocando poco, ho messo a terra la palla dei tre punti ed è stata una bella soddisfazione, anche perché ero l’ex di turno”.

Guardando al futuro: “Nel girone di ritorno voglio dare sempre il massimo alla squadra e ritrovare le mie certezze personali”.

© Riproduzione riservata