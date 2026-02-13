Volley Modica, sfida decisiva al PalaRizza: contro Sabaudia punti pesanti per i play-off

Cresce l’attesa in casa Avimec Modica per la sfida di domenica pomeriggio al PalaRizza contro il Viridex Sabaudia, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A3 di pallavolo.

Dopo il successo al tie-break sul campo dell’Aurispa DFV Lecce, i biancoazzurri allenati da Enzo Distefano tornano tra le mura amiche con rinnovata fiducia e con la possibilità concreta di migliorare la propria posizione in classifica.

Sfida play-off: Modica cerca il sorpasso

La vittoria ottenuta in trasferta ha permesso al sestetto modicano di agganciare Lecce in graduatoria, rilanciando le ambizioni play-off della squadra della Contea. La gara contro Sabaudia rappresenta uno snodo importante della stagione: in palio ci sono punti fondamentali per definire la griglia della fase finale del campionato.

Il sestetto pontino arriva in Sicilia dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima rimediata al PalaCalafiore di Reggio Calabria, e con la determinazione di invertire la rotta. Dall’altra parte della rete, però, troverà una squadra che ha ritrovato morale e compattezza mentale, pronta a sfruttare il fattore campo per tentare il sorpasso in classifica, visto il solo punto di distacco tra le due formazioni.

Distefano: “Servirà una prova di squadra”

“La vittoria di Tricase ci ha rilanciato anche dal punto di vista del morale – spiega coach Distefano –. Contro Lecce abbiamo conquistato due punti importantissimi su un campo difficile. Ora testa immediatamente a Sabaudia, una squadra molto competitiva con atleti di valore e una diagonale tra le migliori del girone”.

Il tecnico biancoazzurro sottolinea l’importanza dell’approccio mentale: “Dobbiamo affrontarli da squadra e ripartire da quanto di buono fatto nel tie-break contro Lecce. Sarà fondamentale anche il sostegno del pubblico: abbiamo bisogno di un PalaRizza pieno”.

Buzzi festeggia i 200 muri in Serie A

Tra i protagonisti del successo di Tricase c’è stato il centrale Daniele Buzzi, autore di 11 punti e protagonista di un traguardo personale significativo: i 200 muri in Serie A.

“Contro Sabaudia sarà una gara difficile – spiega Buzzi –. Sono una squadra competitiva e in forma nonostante le recenti sconfitte. Noi dovremo ripetere quanto fatto contro Lecce e cercare la vittoria davanti al nostro pubblico”.

Il centrale biancoazzurro sottolinea l’importanza del sostegno dei tifosi: “Speriamo di vedere il PalaRizza pieno. La spinta del pubblico può fare la differenza”.

