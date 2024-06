Volley Modica: riconfermato Riccardo Capelli

L’Avimecc Volley Modica ha ufficializzato la quinta riconferma in vista del prossimo campionato di Serie A3 di pallavolo: lo schiacciatore Riccardo Capelli rimarrà con la squadra per il terzo anno consecutivo. Capelli, nato nel 2000 e originario della Brianza, è arrivato a Modica nella stagione 2022/2023 dopo aver giocato con Vero Volley Monza, Aurispa Libellula Lecce e BCC Castellana Grotte. Con i suoi 198 centimetri di altezza, Capelli ha dimostrato il suo valore tecnico e umano, diventando una figura chiave per il team.

I dirigenti dell’Avimecc Volley Modica hanno sottolineato l’importanza di questa riconferma, affermando che Capelli sarà un punto di forza per la squadra anche nella prossima stagione. La sua esperienza e le sue qualità saranno fondamentali per affrontare un campionato di Serie A3 che si preannuncia molto competitivo.

Riccardo Capelli ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo del contratto, dichiarando di essere felice di rimanere a Modica e grato alla società per l’opportunità. Ha parlato anche del piacere di continuare a giocare con molti dei suoi attuali compagni di squadra e dell’arrivo di nuovi atleti che rafforzeranno il team. Capelli ha sottolineato l’importanza di mantenere un alto livello di gioco e di puntare alle posizioni alte della classifica nel girone Blu, che quest’anno vedrà molte nuove squadre del Sud.

L’invito finale dello schiacciatore è rivolto ai tifosi, chiedendo il loro sostegno continuo, che in passato è stato cruciale nelle partite decisive al PalaRizza. Con questo spirito di squadra e il supporto dei tifosi, l’Avimecc Volley Modica si prepara a una nuova emozionante stagione.

