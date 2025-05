Virtus Ragusa, è già tempo di riscatto: gara-2 contro Piombino per rialzarsi subito

Dopo il brutto ko in gara-1, la Virtus Ragusa torna subito in campo per tentare il colpo in trasferta e riportare la serie in parità. La seconda sfida del primo turno playout di Serie B Old Wild West contro il Golfo Piombino è in programma domani, alle ore 21, al PalaTenda toscano.

Un match già cruciale per i ragazzi di coach Massimo Di Gregorio, che dovranno reagire alla sconfitta subita sabato scorso, arrivata dopo una seconda metà di gara da dimenticare, con appena 24 punti realizzati. Eppure, l’avvio della Virtus era stato promettente, ma la mancanza di precisione al tiro ha fatto deragliare la prestazione.

“Abbiamo costruito buoni tiri, ma non abbiamo mai fatto canestro – ha spiegato Di Gregorio – e questo ci ha scoraggiati. Complimenti a Piombino per l’intensità. Ora serve una scossa emotiva: bisogna restare lucidi, reagire alla loro aggressività e cogliere ogni occasione che ci capiterà”.

La sfida sarà arbitrata dai signori Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Guerrera di Vigevano e trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati. L’obiettivo è tornare a Ragusa sull’1-1 per provare a cambiare volto alla serie, che venerdì 16 maggio, alle 20.30, farà tappa al PalaPadua per gara-3, primo appuntamento casalingo che potrebbe rivelarsi decisivo.

