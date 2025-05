A Scicli non si “passa”. La prima delle due gare di finale playoff DR1 Sicilia è andata alla Meerkat

Il primo round di questa ultima fase di campionato DR1 Sicilia di basket è andato agli sciclitani che, oltre a giocare bene facendo vedere in campo forza e tecnica, hanno beneficiato di una marcia in più rappresentata dal fattore campo che ha portato al geodetico il pubblico delle grandi occasioni. Tanto tifo e tanto calore attorno alla squadra della società retta dal trio Paolo Ficili, Fabrizio Lonatica ed Alfonso Cannata. Interamente tinto di rosso l’interno del geodetico con il pubblico che ha indossato una maglia rossa, il colore cremisi della città.

La partita è iniziata con i locali che, nel primo quarto, sono andati in avanti chiudendo sul punteggio di 25-13, grazie a un parziale di 10 -0 con Tiitus Tapio Turtinen, protagonista assoluto della serata, che ha segnato a referto i suoi primi 9 punti. Nel secondo periodo, il ritmo è rimasto intenso e la partita è stata equilibrata, con un parziale di 17-16 che ha portato al punteggio al riposo sul 42-29.

Il secondo tempo ha visto i padroni di casa del veterano e sapiente coach Ninni Gebbia mantenere il controllo sugli ospiti, chiudendo sul 56-38, con Turtinen che ha segnato altri 10 punti. Nell’ultimo periodo, l’A.S.D. PGS SALES ha intensificato la difesa nel tentativo di recuperare il gap, ma i bianconeri hanno mantenuto il vantaggio, finendo la partita con il punteggio di 70-53. Turtinen, da raffinato mattatore, ha concluso con un impressionante totale di 34 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate, trascinando i suoi alla vittoria. Giovedì si torna in campo: stavolta la Meerkat andrà a Catania per la gara 2. E’ chiaro che gli etnei faranno di tutto per vincere e giocarsi la promozione domenica prossima a Scicli nell’eventuale gara 3.

Tabellini: Turtinen 34, Sorrentino 9, Lonatica 8, Guastella 8, Cannizzaro 6, Boiardi 3, Vigoriti 2, Marcovic, La Rocca, Statello, Romeo ne, Statello ne.

