Volley Modica, quarta vittoria consecutiva e quinto posto: ora testa a Napoli

Il campionato di Serie A3 Credem Banca si ferma per una settimana per lasciare spazio alla fase finale della Coppa Italia Serie A3, ma l’Avimec Modica non si ferma.

Da oggi pomeriggio i biancoazzurri torneranno al lavoro al “PalaRizza” per preparare il rush finale della stagione e l’ultima gara interna di regular season contro Napoli, snodo fondamentale in chiave play off.

Poker di vittorie e quinto posto in classifica

La squadra guidata da coach Enzo Distefano è reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali conquistata al tie break sul campo di Terni al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

Un successo che vale due punti preziosi e il quinto posto in classifica, ma anche traguardi personali significativi: 100 muri stagionali per Pedro Putini; 200 punti messi a terra da Stefano Chillemi e Pietro Mariano.

Numeri che certificano la solidità del gruppo costruito in estate dalla dirigenza modicana e la crescita costante di una squadra che punta a migliorarsi anno dopo anno.

La rimonta di Terni: carattere e reazione

La vittoria al “PalaTerni” è maturata al termine di una sfida intensa, giocata davanti a oltre 2500 spettatori. Dopo aver sprecato tre set point nel primo parziale (24/21), Modica ha saputo reagire con forza, imponendosi nettamente nel secondo set (16/25) e restando lucida nei momenti decisivi del match.

A mente fredda, coach Distefano analizza così la partita:

“Era una gara che valeva tanto in prospettiva play off. Sarebbe stato importante fare bottino pieno, ma ci prendiamo una vittoria complicata e pesante. La chiave è stato il primo set non chiuso nonostante i tre set point. Averlo perso ci ha tolto certezze, ma la reazione nel secondo set è stata importante”.

Il tecnico ha sottolineato anche la qualità dell’avversario, spinto dal pubblico e dalla necessità di conquistare punti salvezza, evidenziando alcuni aspetti su cui lavorare, in particolare il sistema muro-difesa.

Obiettivo Napoli e play off

Con la pausa per la Coppa Italia, che si disputerà a Belluno, l’Avimec Modica potrà sfruttare la settimana per perfezionare i meccanismi di gioco in vista dell’ultima gara casalinga di regular season contro Napoli.

Un appuntamento decisivo non solo per chiudere al meglio il campionato, ma anche per presentarsi ai play off con fiducia e continuità di risultati.

